Germania | inflazione febbraio confermata in salita

Germania - l'inflazione rallenta oltre attese : l'inflazione in Germania mostra segnali di crescita, seppur a un ritmo inferiore rispetto a quanto registrato un anno fa . I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis , dovrebbero ...

Germania - inflazione gennaio confermata al rialzo su base annua : Teleborsa, - confermata al rialzo su base annua l' inflazione in Germania del mese di gennaio Secondo l'ufficio statistico Destatis , nel mese in esame, i prezzi al consumo sono scesi dello 0,7% su ...

Germania - inflazione preliminare di gennaio delude le attese : Teleborsa, - L' inflazione in Germania dovrebbe esser cresciuta ma meno del previsto a gennaio , pur con una piccola battuta d'arresto rispetto al mese precedente. I prezzi, secondo la stima preliminare ...

Germania - inflazione preliminare di gennaio delude le attese : L' inflazione in Germania dovrebbe esser cresciuta ma meno del previsto a gennaio , pur con una piccola battuta d'arresto rispetto al mese precedente. I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata ...

Inflazione : la Germania cresce il doppio dell'Italia : ... la moneta unica è un bene, ma i paletti dell'Ue hanno strozzato la nostra economia e quella di altri Stati in difficoltà, finendo con l'avvantaggiare solo l'economia tedesca'. Lo dichiara il ...

Germania : inflazione confermata a +1 - 6% : ROMA, 16 GEN - In Germania la crescita dell' inflazione resta confermata a dicembre a +1,6% su base annua secondo la lettura finale dell'indice armonizzato agli standard Ue. Su base mensile il rialzo é ...

Germania - inflazione dicembre confermata al rialzo : (Teleborsa) - confermata al rialzo l' inflazione in Germania del mese di dicembre . Secondo l'ufficio statistico Destatis , nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,6% su base mensile ...

Germania - inflazione dicembre confermata al rialzo : confermata al rialzo l'inflazione in Germania del mese di dicembre. Secondo l'ufficio statistico Destatis , nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,6% su base mensile come stimato ...