Germania | con una stretta maggioranza Angela Merkel entra nel suo quarto mandato

Germania - inflazione febbraio confermata in salita : confermata al rialzo l'inflazione in Germania del mese di febbraio. Secondo l'ufficio statistico Destatis , nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,5% su base mensile come stimato ...

Nintendo Switch supera il record di Wii in Germania con oltre 650.000 console vendute : Nintendo Switch continua a macinare record di vendita in tutto il globo; avendo venduto oltre 14 milioni di unità in nove mesi, non passa una settimana senza sentir parlare di qualche nuovo record stabilito in qualche parte del mondo.Come riporta Gamingbolt, l'ultimo record è in Germania: Nintendo ha confermato che Switch ha venduto 650.000 unità in Germania nel suo primo anno, il che rende il sistema Nintendo il più venduto di tutti i tempi sul ...

Germania : morto Groening - il contabile di Auschwitz : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Nasce la Groko in Germania. Merkel firma con Scholz e Seehofer : "Governo ha basi solide" : Angela Merkel, Horst Seehofer e Olaf Scholz hanno firmato il contratto della Grosse Koalition a Berlino, dopo sei mesi dalle elezioni del 24 settembre. Nove persone hanno sottoscritto l'intesa: i tre segretari generali di Cdu Csu e Spd, i tre capigruppo parlamentari e i tre presidenti dei partiti."Abbiamo un governo stabile e in grado di agire", ha affermato Merkel, aggiungendo che "la capacità della democrazia consiste nel fatto di ...

Atletica - Coppa Europa di lanci 2018 : Italia terza con gli uomini - trionfo tra gli U23. Bordata di Vetter - vincono Germania e Ucraina : A Leiria (Portogallo) si è disputata la Coppa Europa 2018 di lanci invernali. L’Italia maschile sale sul terzo gradino con la formazione seniores. Dopo la vittoria dello scorso anno, gli azzurri si confermano tra le grandi con 4175 punti e si devono arrendere di misura all’Ucraina (4225) e alla Spagna (4208). Al femminile, invece, trionfo della Germania (4145) davanti alla Polonia (3955) e all’Ucraina (3913) mentre ...

Baseball : Italia sconfitta per 1-0 dalla Germania in quel di Messina : Terza ed ultima sfida tra le nazionali di Baseball di Italia e Germania nello Spring Training ospitato dal CUS e dall’Università di Messina. I tedeschi si impongono al termine di un match equilibrato per 1-0. Pochissime valide per gli azzurri guidati da Gilberto Gerali, partita comunque abbastanza povera di emozioni. L’unico punto dell’incontro arriva con il colpito di Boldt. Da giovedì 15 a sabato 17 marzo gli azzurri affronteranno la ...

Germania - arrestati 2 giornalisti tedeschi a confine Grecia-Turchia : Due giornalisti tedeschi della rete televisiva pubblica Ard sono stati arrestati venerdì dalle autorità greche nella zona di confine tra Grecia e Turchia, perché si trovavano in una zona vietata. Lo ...

Trump - dazi su Ue e incontro con Kim Jong-un/ Germania - “un affronto” : vescovi coreani - “attesa da 70 anni” : Trump, guerra dei dazi e incontro con Kim Jong-un. Conflitto nucleare? Ora si teme quello commerciale. La reazione di Germania, Commissione Ue e Cina: vescovi coreani, "attesa da 70 anni"(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Trump approva i dazi - incontro con Kim Jong-un/ Caos nucleare e commercio : Germania - “affronto da Usa” : Trump, guerra dei dazi e incontro con Kim Jong-un. Conflitto nucleare? Ora si teme quello commerciale. La reazione di Germania, Commissione Ue e Cina: gli Usa "smuovono" gli equilibri(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 14:45:00 GMT)

Viaggi “d’istruzione” - i racconti shock dei liceali : “La droga l’abbiamo portata dall’Italia - in Germania l’abbiamo comprata vicino al campo di concentramento” : Viaggi d’istruzione: ecco alcuni racconti shock raccolti da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, conduttori del format ECG, in onda su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano. A parlare sono alcuni liceali romani, tra i 17 e i 19 anni: “Io ho 19 anni, l’ultimo campo scuola l’abbiamo fatto a Monaco. Abbiamo fatto uso di droghe, molte persone si drogavano, io personalmente ho ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Italia nel Girone A con Ungheria - Germania e Georgia : A Barcellona si sono svolti i sorteggi dei gironi degli Europei di Pallanuoto, che si terranno nella città catalana dal 14 al 28 giugno. Le squadre che si contenderanno la corona europea sono 16 e sono state divise in quattro gironi da quattro squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Ungheria, mentre arriva dalla terza urna la Germania. Di seguito la composizione dei quattro gironi: Girone ...

Germania : ministro economia teme conseguenze dazi Usa : 07/03/2018 11:35 Il ministro dell'economia tedesco, Brigitte Zypries, teme le conseguenze delle minacce di dazi da parte dell'amministrazione Trump. "La situazione è grave, L'Unione europea, se dovesse concretizzarsi lo scenario ...

Germania : ministro economia teme conseguenze dazi Usa : Il ministro dell'economia tedesco, Brigitte Zypries, teme le conseguenze delle minacce di dazi da parte dell'amministrazione Trump. "La situazione è grave, L'Unione europea, se dovesse concretizzarsi lo scenario ...

Germania : caccia ad aggressori dopo attacco con acido : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...