Genoa | Rossi si rivede un tempo

Serie A Genoa - Rossi convocato per il Milan : GENOVA - C'è Giuseppe Rossi nella lista dei 23 giocatori convocati da Davide Ballardini per la sfida contro il Milan, in programma domani alle 18 al Ferraris. Una sorpresa, dato che l'attaccante del ...

Calciomercato Genoa - definita la strategia per la prossima stagione : Calciomercato Genoa – L’arrivo in panchina del tecnico Ballardini ha portato al cambio di passo in casa Genoa, la salvezza adesso è vicinissima, i rossblu adesso si preparano per la gara contro il Cagliari con l’obiettivo di riscattare la sconfitta contro il Bologna. La dirigenza pensa anche alla prossima stagione, in particolar modo l’obiettivo è quello di rinforzare l’attacco, prevista infatti una rivoluzione nel ...

Infortunio Giuseppe Rossi - importanti indicazioni in casa Genoa : le ultime : Infortunio Giuseppe Rossi – Nonostante la sconfitta in trasferta nella gara di campionato contro il Bologna, il Genoa sta attraversando un periodo positivo, la squadra di Ballardini adesso si prepara per la gara contro il Cagliari, importante scontro per la salvezza ed un successo sarebbe fondamentale per avvicinarsi sempre di più alla salvezza. Nel frattempo arrivano buone notizie per il Genoa, in particolar modo sul fronte Giuseppe ...

Serie A Genoa - lavoro in gruppo per Giuseppe Rossi : GENOVA - Seduta di allenamento per il Genoa , in vista del pRossimo impegno di campionato. Seduta dapprima in palestra, con percorsi individualizzati sotto le direttive dei preparatori Pilati e ...

Genoa - idee chiare sul prossimo mercato : ecco tutti i possibili colpi : Il calciomercato del Genoa è già cominciato, mentre la truppa di Davide Ballardini è impegnata in campionato per scalare ancora la classifica. La società intanto ha piazzato un colpo per la prossima stagione, ovvero il ritorno di Domenico Criscito. Il laterale dello Zenit Sanpietroburgo ha raggiunto un'intesa con il Genoa per le prossime quattro stagioni. Emergono già i dettagli sull'accordo: 1,2 milioni di euro, più eventuali bonus. Futuro da ...

Genoa - quanti giovani nel mirino per il prossimo mercato : È un Genoa letteralmente scatenato quello che in queste settimane si sta muovendo sul mercato dei giovani calciatori. Secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta dello Sport, sarebbero infatti almeno quattro gli under 23 messi nel mirino dalla dirigenza rossoblù in vista della prossima estate. In particolare il direttore generale Giorgio Perinetti starebbe facendo ...

Genoa - ecco il colpo : è fatta per Criscito - arriva dalla prossima stagione - i dettagli dell’accordo : La stagione del Genoa è finalmente svoltata, la squadra di Ballardini è reduce dall’importante successo in campionato contro l’Inter ma in generale da un momento importante che ha avvicinato tantissimo all’obiettivo salvezza, adesso la partita della verità contro il Bologna. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato e ha già chiuso un importante colpo per la prossima stagione, si tratta di un graditissimo ritorno. E’ ...

Calciomercato Genoa - Preziosi rifà la difesa per la prossima stagione : dopo Romero in arrivo anche Criscito : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante, la squadra di Ballardini è reduce dall’entusiasmate successo casalingo contro l’Inter, una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di allontanarsi quasi definitivamente dalla zona retrocessione. La dirigenza si è mossa bene a gennaio sul fronte mercato ed anche per la prossima stagione sono state effettuate già delle operazioni. In ...

Serie A Genoa - lavoro a parte per Veloso e Rossi : GENOVA - Ripresa dei lavori in casa Genoa . Il tecnico Ballardini ha fatto oggi svolgere una seduta carica di lavoro: fase di riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tecniche, partita a campo ...

Calciomercato Genoa - è fatta per il primo acquisto della prossima stagione : arriva Romero : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta attraversando un momento veramente importante in campionato, in particolar modo la squadra di Ballardini è reduce dal successo in trasferta contro il Chievo grazie ad una rete di Laxalt, prima ancora il blitz contro la Lazio di Simone Inzaghi. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, chiuso il primo colpo. Secondo quanto riporta il ‘Secolo XIX’ si tratta del ...

Infortunio Rossi - le ultime novità sulle condizioni dell’attaccante del Genoa : Infortunio Rossi – Il Genoa è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Lazio, vittoria che può risultare fondamentale per la corsa salvezza, la squadra di Ballardini adesso si prepara per la partita contro il Chievo. Nelle ultime settimane si è fermato nuovamente l’attaccante Giuseppe Rossi, nelle ultime ore sono arrivate però buone notizie. Pepito si è allenato a parte ma ha preso di nuovo confidenza con il pallone, ...

Genoa - Perinetti svela tutto : il mercato - Pellegri - Laxalt e Giuseppe Rossi : Il Genoa è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Lazio, importante vittoria per la salvezza. Nelle ultime ore sono arrivare le indicazioni da parte di Perinetti a Radio Sportiva: “venivamo da due buone prestazioni, nonostante il risultato. Ieri ci siamo ripresi i punti lasciati per strada con l’Udinese. Per le nostre caratteristiche ci esprimiamo meglio in trasferta, a volte poi Marassi mette un po’ di ...

