Genesi | Ecco cosa racconta il libro etiopico di Enoch su Adamo ed Eva

USA - “BomboGenesis” : ecco cosa significa il termine “ciclone bomba” in meteorologia : In riferimento al ciclone di gelo e neve che ha colpito gli Stati Uniti nei primi giorni del 2018, si è spesso sentito parlare di bombogenesis. La bombogenesis, o ciclogenesi in italiano, è un termine diffuso tra i meteorologi e indica un ciclone di media latitudine che si intensifica rapidamente, in cui la pressione si abbassa almeno di 24 millibar per 24 ore. Un millibar misura la pressione atmosferica. Questo può succedere quando una massa ...