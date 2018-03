Gb | morto Stephen Hawking | studiò l’origine del cosmo

Stephen Hawking è morto - aveva 76 anni : Si è spento a 76 anni nella sua casa di Cambridge l’astrofisico Stephen Hawking. La famiglia ha confermato stamattina la triste notizia con un comunicato. È stato uno dei più popolari scienziati della nostra epoca e ha accostato milioni di persone all’interesse per materie “astruse” come l’astrofisica e la cosmologia. A 21 anni gli era stata diagnosticata la malattia del motoneurone e i medici non gli avevano dato ...