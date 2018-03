Gattuso potrebbe cambiare | Milan a Londra col 4-4-2 | fuori Calhanoglu?

Milan-Arsenal - Wenger : 'Non mi permetto di dare consigli a Gattuso - potrebbe darne lui a me' : Una striscia negativa di quattro sconfitte consecutive, sesto posto in Premier e un gioco che stenta a decollare. L'Europa League rappresenta per l'Arsenal l'unico modo per raddrizzare una stagione al ...

Ultim'ora Milan : decisione drastica di Gattuso? Potrebbe scoppiare un caso : Il Milan si appresta ad affrontare l’importantissimo impegno di Europa League con la sfida ai bulgari del Ludogorets. La squadra di Gattuso si presenta all’impegno nelle migliori condizioni possibili, infatti il Milan è imbattuto da otto partite ufficiali e vuole portare avanti questa serie. I rossoneri si troveranno di fronte una squadra che non disputa un incontro ufficiale da circa due mesi, ragion per cui sarà praticamente impossibile capire ...

Ecco come potrebbe essere il nuovo Milan di Gattuso - secondo le voci di mercato Video : Il mercato invernale è iniziato e come al solito tra le squadre di Serie A è corsa all’occasione che possa migliorare la rosa. Ogni squadra infatti attende questa finestra di mercato per operare sia in entrata che, spesso, anche in uscita. E’ il caso, questo, del #Milan che ha necessita' di sfoltire la rosa per consentire a Gennaro #Gattuso di lavorare con un gruppo più ristretto di elementi. I giocatori meno utilizzati [Video] Diversi sono ...