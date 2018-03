ansa

: RT @MilanLiveIT: #ArsenalMilan, Gattuso in conferenza stampa: 'Serve la partita perfetta, dobbiamo giocare compatti per vincere. #Wilshere?… - MarcoR222 : RT @MilanLiveIT: #ArsenalMilan, Gattuso in conferenza stampa: 'Serve la partita perfetta, dobbiamo giocare compatti per vincere. #Wilshere?… - bazzani3 : RT @MilanLiveIT: #ArsenalMilan, Gattuso in conferenza stampa: 'Serve la partita perfetta, dobbiamo giocare compatti per vincere. #Wilshere?… - ansacalciosport : #ANSA | Gattuso: dobbiamo provarci per la maglia - Tecnico Milan: nel calcio nulla di più bello che cambiare storia -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Sappiamo che è difficile, ma nel calcio, come nello sport, non c'è cosa più bella di cambiare la storia e i pronostici. Lo dico ormai da una settimana, non siamo venuti qui per fare pasquetta". Se in ...