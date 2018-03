Gattuso : dobbiamo provarci per la maglia : Sappiamo che è difficile, ma nel calcio, come nello sport, non c'è cosa più bella di cambiare la storia e i pronostici. Lo dico ormai da una settimana, non siamo venuti qui per fare pasquetta". Se in ...

Carica Gattuso : "Dobbiamo reagire"

Notizie Milan - Gattuso : ”Dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo” : L’allenatore rossonero è soddisfatto per la vittoria maturata sul campo della SPAL ed elogia Cutrone: ”A livello tecnico ha grandi qualità”. Nel secondo anticipo della 24esima giornata di Serie A, il Milan vince per 4-0 contro la SPAL allo stadio ”Paolo Mazza” di Ferrara. Due gol di Patrick Cutrone (2′ e 65′) e le reti di di Lucas Biglia al 68′ e Fabio Borini al 90′ consentono alla ...

Cagliari-Milan - Gattuso : "Ora dobbiamo alzare l'asticella". Diego Lopez : "Meritavamo il pari"

Cagliari-Milan – Al termine del match vinto alla Sardegna Arena contro il Cagliari, il tecnico rossonero, Gattuso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SkySport Cagliari-Milan, PARLA Gattuso "Il Milan ...

Milan - Gattuso : 'Dobbiamo vincere anche in trasferta. Il mio futuro? Ora non è una priorità' : Il Milan non può permettersi di sbagliare, ma Rino Gattuso sa quanto è importante vincere anche fuori casa per raggiungere gli obiettivi. Cagliari . 'Sono una squadra difficile da affrontare, fa le ...