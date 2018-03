Juventus-Atalanta - Gasperini : “orgogliosi della nostra partita” : “Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa partita: abbiamo giocato con personalità, facendo a lungo il gioco. Peccato per il primo gol, subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per il turn-over? Abbiamo giocato talmente tante partite che le abbiamo affrontante tutte con grande dignità e senza fare piagnistei”. Così Gian Piero Gasperini dopo la ...

Atalanta - Gasperini : "Dobbiamo essere orgogliosi di come abbiamo giocato" : Il tecnico ha poi dichiarato: 'Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Peccato per il primo gol subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per il ...

Gasperini - orgogliosi nostra partita : ANSA, - ROMA, 14 MAR - "Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo. Ma noi dobbiamo essere orgogliosi di questa partita: abbiamo giocato con personalità, facendo a lungo il gioco. Peccato per il primo gol, subito in un momento favorevole per noi. Polemiche per ...