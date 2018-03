Furti in due comunità religiose a Gaeta e Itri

Furti in auto alla stazione di servizio a Castrocielo : presi due malviventi residenti a Napoli : Razziavano nelle auto all'interno della stazione di servizio Casilina Ovest a Castrocielo sull'autostrada Roma Napoli. Ad arrestare il 65enne calabrese e il 69enne campano, entrambi residenti a Napoli,...

Due giovani rubano in via Italo Pizzi : un 60enne li insegue e loro abbandonano la reFurtiva : Un sessantenne insegue due ladri e recupera il bottino. Ieri intorno alle 17,30 un 60enne parmigiano stava passando per via Italo Pizzi quando ha visto due giovani che, cappello da baseball calato ...

Furti in appartamento : due case svaligiate in centro : Ancora allarme Furti in pieno centro. Nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio sono due le telefonate giunte al 113 per segnalare altrettante case svaligiate da

Furti dentro auto con disturbatore di frequenze Milano - due arresti : Credevano di agire indisturbati: individuavano automobilisti in procinto di parcheggiare la propria autovettura e, quando le vittime scendevano e si allontanavano convinti di avere chiuso con il ...

Furti di auto : trovati dai carabinieri altri due veicoli rubati : ORIA - trovati nel giro di poche ore due veicoli rubati. I carabinieri della stazione di Oria, ieri, lunedì 22 gennaio, hanno rinvenuto in aperta campagna, un veicolo Fiat Doblò, rubato il 19 gennaio ...

Napoli - Furti in casa a via Tasso : la polizia arresta due donne : Ieri pomeriggio, gli agenti della polizia di Stato del Commissariato 'Vomero' hanno arrestato due donne di nazionalità serba, entrambe di anni 29, con pregiudizi di polizia, ritenute responsabili del ...

Furti alla cittadella dello studente : scuola presa di mira cinque volte in due mesi : GROSSETO " Tre volte al triennio e almeno due al biennio. Negli ultimi due mesi l'Iti è stata visitata più volte dai ladri che sembrano averla presa di mira. Leggi anche cronaca Furti nella notte: due scuole 'visitate' dai ladri. E in farmacia scatta l'allarme

Parigi - rapina al Ritz : arrestati 3 rapinatori - i due complici sono ancora in fuga. Recuperata una parte della reFurtiva : È stata ritrovata dalla polizia francese una parte della refurtiva della rapina alla gioielleria dell’hotel Ritz di Parigi. Secondo fonti della polizia, una parte del prezioso bottino è stata Recuperata al momento dell’arresto di 3 dei 5 uomini della banda che mercoledì 10 gennaio ha messo a segno uno spettacolare colpo. Il valore della refurtiva supera i 4 milioni di euro e gli inquirenti hanno trovato anche una borsa persa da uno ...