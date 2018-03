Funerale Astori | ecco quanto accaduto dopo Juve-Tottenham

Morte Astori - il racconto da brividi di Diego Lopez : “ecco perchè non sono andato al Funerale” : Morte Astori – Ancora tutti sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Ecco le parole in conferenza stampa di Diego Lopez, il tecnico molto commosso: “il primo pensiero è per la famiglia di Astori, alla mamma e alla figlia. Sentiranno la sua mancanza. Giovedì non sono riuscito ad andare, non ho avuto il ...

Funerale Davide Astori : malore in chiesa - Francesca Fioretti disperata Video : Oggi 8 marzo c'è stato l'ultimo triste addio [Video] a #Davide Astori, il capitano della Fiorentinca calcio trovato morto domenica mattina in albergo ad Udine dove si trovava in ritiro con la sua squadra in attesa del match di campionato di Serie A in programma alle 15. Davide Astori è stato trovato senza vita, stroncato da un arresto cardiocircolatorio che gli è costato caro e che l'ha strappato via per sempre dai suoi affetti più cari, tra cui ...

Funerale Astori - la FOTO da brividi della moglie Francesca e del fratello Marco : 1/22 Moro Francesco/LaPresse ...

Il grande dolore composto di Francesca Fioretti al Funerale di Davide Astori! : Noi riconosciamo in Davide un grande uomo di sport. Che Davide viva sempre felice accanto a Dio '. Fonte foto: https://www.instagram.com/gazzettadellosport/?hl=it Migliaia di persone al funerale di ...

FRANCESCA FIORETTI/ La compagna di Davide Astori : malore per il padre al Funerale : FRANCESCA FIORETTI, il dolore per la morte del suo Davide Astori non le ha permesso di rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale, nel frattempo, arrivano due missive che commuovono l'Italia.(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 14:50:00 GMT)

Astori - folla e commozione al Funerale. Badelj : "Eri la nostra luce" : MEZZA SERIE A PRESENTE - Alla cerimonia, che si è conclusa intorno alle 12.30, erano presenti il ministro dello Sport Luca Lotti, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il commissario straordinario ...

Il Funerale di Astori è straziante : la lettera da brividi di Badelj : 1/10 Pietro Masini/LaPresse ...

“Un malore improvviso”. Funerale Davide Astori : il giorno più triste. In piazza Santa Croce a Firenze un folla sterminata per l’ultimo addio al capitano - ma per qualcuno è stata troppo dura : Una folla a perdita d’occhi ha affollato nella mattina dell’8 marzo la piazza antistante alla basilica di Santa Croce a Firenze dove si sono svolti i funerali di Davide Astori, il capitano della Fiorentina che si è spento improvvisamente nella notte del 4 marzo in un albergo di Udine dove era in ritiro con la squadra. Fuori dalla basilica, dove non è stato consentito l’ingresso al pubblico “per ragioni di sicurezza“, c’erano circa ...

Da Totti a Buffon - amici e colleghi calciatori al Funerale di Astori - : Piazza Santa Croce gremita di tifosi e fiorentini che si sono riuniti per dare l'ultimo saluto al capitano della Fiorentina Davide Astori. Moltissimi anche i calciatori, amici e colleghi, che sono ...

Addio Astori - centinaia in piazza per il Funerale a Firenze : «Ciao Capitano» : È arrivato in piazza Santa Croce il feretro di Davide Astori. L'arrivo è stato accolto da un applauso della folla che si è radunata nella piazza per dare l'ultimo saluto...

Funerale Davide Astori - è il giorno dell’ultimo saluto : Corone di fiori da Juve - Lazio - Sassuolo e Chievo [VIDEO] : Funerale Davide Astori – L’ultimo saluto. E’ un giorno tristissimo per tutto il mondo del calcio e non solo per i funerali di Davide Astori, trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Centinaia le persone presenti in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali, c’è anche chi è arrivato alle 7 per ...

Addio Astori - centinaia in piazza per il Funerale a Firenze : 'Ciao Capitano' : Già centinaia le persone in piazza Santa Croce a Firenze per i funerali di Davide Astori, che saranno celebrati nell'omonima basilica alle 10 dal cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze. C'è ...