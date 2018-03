Francesco Monte sull’uso di marijuana sull’Isola | «L’hanno fatto in tanti… è normale che

MONTELLA - DI Francesco E ALLEGRI/ Tre italiani ai quarti di Champions - si affronteranno? Venerdì la risposta : MONTELLA, Di FRANCESCO e ALLEGRI: tre italiani ai quarti di Champions, aspettando Conte. Grande successo dei tecnici del Bel Paese, entrati nel club delle prime otto d’Europa(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:43:00 GMT)

Francesco Monte e Paola Di Benedetto insieme dopo L'Isola dei Famosi. La prova video sui social : FUNWEEK.IT - Chissà quanti telespettatori si stanno chiedendo se Paola Di Benedetto e Francesco Monte siano finiti insieme dopo che la bella modella è rientrata dall'Honduras. Alessia Marcuzzi l'ha ...

Valeria Marini dalla parte di Francesco Monte. Su Francesca Cipriani : “Mi imita in tutto” : Valeria Marini sta per sbarcare all’Isola dei famosi. Ecco le sue dichiarazioni al settimanale Chi. Valeria Marini: “Ecco perché torno all’Isola dei famosi“ La Marini sarà in Honduras per la prossima puntata del reality show di Canale 5, in onda martedì 20 marzo. E alla rivista conferma quanto ha detto ad Alessia Marcuzzi prima della […] L'articolo Valeria Marini dalla parte di Francesco Monte. Su Francesca ...

Valeria Marini difende Francesco Monte e critica Eva Henger : Francesco Monte difeso da Valeria Marini: la critica per Eva Henger Valeria Marini è partita alla volta dell’Honduras lunedì scorso. La bionda showgirl infatti vestirà i panni di naufraga martedì prossimo. La nona diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi sarà segnata perciò da un ritorno inaspettato. Valeria Marini metterà piede sull’Isola per la terza volta, quest’anno però in veste di guest star e non di ...

Gossip : Francesco Monte tra Paola e il ritorno a Uomini e donne Video : Nonostante abbia abbandonato l'Isola dei famosi più di un mese fa, #Francesco Monte continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati dal #Gossip nostrano; le apparizioni pubbliche del bel pugliese si contano sulle dita di una mano, ma sia i siti che i giornali non smettono di occuparsi della sua vita, sopratutto quella privata. Grazie ai social network, dunque, abbiamo scoperto che l'ex tronista ha riabbracciato Paola Di Benedetto, ma ...

Francesco Monte torna nel Trono Classico di U&D? Ecco la rivelazione Video : Il percorso dei nuovi tronisti a ''Uomini e Donne'' non sta entusiasmando molto gli autori del programma [Video] pomeridiano. Infatti, i percorsi di Nilufar Addati e Sara Affi Fella non stanno emozionando il pubblico da casa: le due troniste continuando infatti a litigare con i propri corteggiatori stanno dimenticando il vero motivo per la quale sono arrivate a ''Uomini e Donne''. Riusciranno a trovare l'uomo della loro vita e fidanzarsi? Chi ...

Il ritorno di Francesco Monte a U&D : nuovo ruolo? Video : #Francesco Monte è uno tra i giovani personaggi noti nel mondo dello spettacolo grazie alla trasmissione televisiva di Maria De Filippi [Video]Uomini e Donne. La notorieta' dell'ex tronista del trono classico è riemersa e si è particolarmente innalzata alcuni mesi fa, quando la sua ex fidanzata Cecilia Rodriguez varcò la porta rossa della casa più spiata d'Italia. Come ben sappiamo la Rodriguez, a distanza di poche settimane dall'inizio della ...

Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte e Paola di Benedetto : la prima foto di coppia dopo l’Honduras : Loro due teneramente abbracciati, con il filtro “orecchie da gatto”, una rosa rossa e il tag al profilo di lui: così Paola di Benedetto nelle sue stories di Instagram esplicita quello che era rimasto implicito, ovvero lo sbocciare in tutta la sua concretezza di una love story tra di lei, ex madre Natura e Francesco Monte, al centro del canna-gate che tanto sta infiammando gli animi (soprattutto quello di Eva Henger). Paola di ...

Francesco Monte e Paola insieme dopo la diretta dell’Isola FOTO : Francesco Monte e Paola Di Benedetto insieme dopo l’Isola dei Famosi Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono incontrati dopo la puntata di ieri dell’Isola dei Famosi 2018. I due si sono conosciuti durante questa esperienza. L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di abbandonare il reality quasi subito, a causa del caso […] L'articolo Francesco Monte e Paola insieme dopo la diretta dell’Isola FOTO proviene da ...