Francesca Fagnani | «Viva le donne Belve»

Nove : Francesca Fagnani racconta le donne di carattere. Si comincia con l’ex brigatista Faranda e Annamaria Bernardini de Pace ma «è Barbara D’Urso la regina delle Belve» : Francesca Fagnani donne con la D maiuscola, forti e di carattere. Diventate tali non per l’assegnazione formale di una quota rosa, ma a seguito di percorsi di vita ben precisi e, talvolta, differenti tra loro. Sono le «Belve» che la giornalista Francesca Fagnani racconterà in seconda serata sul Nove nel suo nuovo programma di interviste al femminile in onda da stasera. L’ex collaboratrice di Ballarò e di Annozero, nonché fidanzata di ...

Chi è Francesca Fagnani - la compagna di Enrico Mentana dal 2013 : Il suo nome d'ora in poi sarà sempre più noto, ma il volto di Francesca Fagnani, la compagna di Enrico Mentana , appare spesso in televisione. Giornalista di 40 anni, racconta per la prima volta la ...

Francesca Fagnani : “La mia storia con Enrico Mentana - stiamo insieme dal 2013” : “Io ed Enrico stiamo insieme dal 2013, è la mia relazione più lunga“. A parlare così è Francesca Fagnani che, in un’intervista al settimanale Oggi, racconta il suo amore con Enrico Mentana. “Io ed Enrico abbiamo fin dall’inizio del nostro rapporto delle premure reciproche tutte nostre – ha proseguito la giornalista – Per dire, non rinunciamo mai alla colazione insieme: anche se uno dei due si alza due ore ...

