Fisco | cartelle via Pec? L' Agenzia delle Entrate ci fa pagare 5 euro

Fisco - Padoan : cambia riscossione - zero cartelle pazze : Lo ha sottolineato il il ministro dell'economia, Pier Carlo Padoan , nel corso di una conferenza stampa al Tesoro per illustrare i …

Fisco - “nel 2017 con la lotta all’evasione recuperati 20 - 1 miliardi”. Ma 6 - 5 arrivano dalla rottamazione delle cartelle : “Il quadro tracciato è incoraggiante“, esulta Pier Carlo Padoan. “Il sentiero stretto sta portando i frutti attesi. La riscossione è in crescita, non è un fenomeno una tantum, ma strutturale”. Nel 2017 , ha comunicato l’Agenzia delle Entrate, l’attività di recupero dell’evasione fiscale ha portato nelle casse dell’Erario 20,1 miliardi, un aumento del 5,8% rispetto al 2016 quanto il risultato si era fermato a 19 ...

Fisco - sospese cartelle per le Festività : 16.16 L'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle cartelle per il periodo natalizio fino al 7 gennaio 2018.Le cartelle sospese sono 305 mila su 320 mila, scorporati dunque i casi inderogabili che saranno notificati attraverso la posta certificata (Pec). L'agenzia inoltre fa sapere che i contribuenti possono richiedere la ricezione di un avviso per una cartella in via di notifica via sms o email.Per attivare il servizio "sms-se mi scordo" ...