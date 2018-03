Firenze | scambia passanti per scippatori e gli versa addosso l’acido | 49enne arrestata

fanpage

: Firenze, li scambia per i suoi scippatori e gli versa addosso l'acido: arrestata una donna - La Repubblica… - ToscanaTweets : Firenze, li scambia per i suoi scippatori e gli versa addosso l'acido: arrestata una donna - La Repubblica… - ITnewsFI : Firenze, li scambia per i suoi scippatori e gli versa addosso l'acido: arrestata una donna - La Repubblica… -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) La donna ha aggredito due uomini in strada provocandogli gravi ustioni e sostenendo che volevano derubarla ma tutti gli accertamenti svolti dai carabinieri l'hanno smentita. Era lei ad essere in stato confusionale forse per l'abuso di alcol.