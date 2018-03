Firefox | la versione 59 porta maggiore velocità e miglioramenti per gli screenshot

surface-phone

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Mozilla ha appena iniziato il rollout della59 dindo su Windows diversie anche alcune nuove funzionalità. L’aggiornamento si concentra prevalentemente sulle prestazioni e sulladi caricamento migliorata per tutti i siti web, ma in particolar modo quelli quelli situati nella home page. Oltre a questo, Mozilla sembra voler continuare a migliorare la funzionalitàcon l’aggiunte di nuove opzioni di modifica e di salvataggio. Da segnalare infine l’implementazione di nuove gesture per rendere l’esperienza utente ancora più intuitiva e rapida. Tempi di caricamento più veloci per i contenuti nella home page di. Race Cache With Network: I caricamenti avvengono dalla cache di rete o dalla cache del disco rigido dell’utente. Funzionalità drag-and-drop per riorganizzare i Top Sites nella home ...