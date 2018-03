Fiorentina | Simeone e la ricerca del gol | più lo vuole | più gli sfugge

Serie A Fiorentina - Simeone : «Pochi gol? Sto tranquillo» : FIRENZE - L'ultimo gol di Giovanni Simeone risale al 5 gennaio. Poi il vuoto. L'attaccante della Fiorentina ha analizzato il momento no a margine dell all'evento "Junior Tim Cup - Il calcio negli ...

Serie A Fiorentina - Simeone : «Il gol mi manca - ma non perdo la testa» : FIRENZE - Giovanni Simeone non segna da quasi due mesi. L'attaccante della Fiorentina ha analizzato il momento no a margine dell all'evento "Junior Tim Cup - Il calcio negli oratori": " Sto lavorando, ...

Fiorentina - Simeone : 'Juve? Affrontiamo le sconfitte' : Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, è intervenuto prima del match contro l' Atalanta . Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: 'Noi siamo pronti per tutto quello che accade, dobbiamo affrontare le sconfitte come quelle con la Juventus. Abbiamo avuto un bell'atteggiamento. Non dobbiamo mollare. Dobbiamo imparare a ...

Simeone e Higuain - dal River a Fiorentina-Juventus : Gonzalo Higuain e Giovanni Simeone guideranno questa sera l'attacco di Juventus e Fiorentina in una sfida da non perdere . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ci racconta analogie e differenze tra i due centravanti: ' Figli d'arte, con fratelli calciatori e una squadra in comune: il River Plate . Poi l'Europa per entrambi, con una lunga tappa spagnola ...

Fiorentina-Juve - Simeone jr vs Higuain : figli d'arte che hanno colpito Buffon e Viola : Cholito , perché papà Diego Simeone era El Cholo in Argentina, contro Pipita , perché Jorge Higuain, ex difensore, era soprannominato El Pipa, : saranno loro a infiammare il Franchi con un duello ...

Fiorentina - Simeone esclusivo : 'Juventus - sarà la tua Waterloo' : Gonzalo è un attaccante pazzesco, favoloso, uno dei più forti al mondo, un giocatore straordinario, di quelli che tutte le squadre vorrebbero avere. Poi mi piace anche perché non si arrende mai. E la ...

Fiorentina - Simeone avverte la Juve : “Firenze sarà la tua Waterloo - ecco cosa mi chiedono i tifosi” : Giovanni Simeone non sta nelle pelle ed è carico a mille per la sfida con la Juventus. La Fiorentina arriva all’appuntamento dopo la vittoria in trasferta contro il Bologna e spera di regalare ai propri tifosi una notte magica battendo i rivali di sempre. Il ‘Cholito’, intervistato da ‘TuttoSport’, promette battaglia: “Il mio primo pensiero è rivivere la gioia immensa di un anno e mezzo fa quando, con la ...

Serie A - Fiorentina. Simeone : 'Juventus - Firenze sarà la tua Waterloo' : Gonzalo è un attaccante pazzesco, favoloso, uno dei più forti al mondo, un giocatore straordinario, di quelli che tutte le squadre vorrebbero avere. Poi mi piace anche perchè non si arrende mai. E la ...

DIRETTA / Bologna Fiorentina (risultato live 1-1) streaming video e tv : Simeone spreca da dentro l'area : DIRETTA Bologna Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, si gioca il derby dell’Appennino per la 23^ giornata di Serie A(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 16:10:00 GMT)

Samp - Fiorentina 0-0. Simeone di testa manda sul fondo : Genova - Sampdoria : Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Strinic; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez, Quagliarella, Kownacki. A disp: Puggioni, Tozzo, Andersen, Dodò, Barreto, Caprari, Alvarez, ...

PAGELLE / Fiorentina Inter (1-1) : Fantacalcio - i voti della partita. Simeone e Eysseric decisivi - male Thereau : PAGELLE Fiorentina Inter: Fantacalcio, i voti e i giudizi sulla partita al Franchi. Icardi implacabile, ma Simeone risponde alla grande. Giovanni Simeone ed Eysseric decisivi, male Thereau(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:53:00 GMT)

VIDEO / Fiorentina Inter (1-1) : highlights e gol. La gioia di Simeone (Serie A 20^ giornata) : VIDEO Fiorentina Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita giocata al Franchi e valida nella 20^ giornata del campionato della Serie A. (Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 10:25:00 GMT)

Inter - non basta Icardi : al 91' pari Fiorentina con Simeone : Finisce 1-1 la sfida del 'Franchi', con i nerazzurri avanti in avvio ripresa e la risposta viola in pieno recupero. Frena ancora Spalletti: solo 3 punti nelle ultime 5 gare. Per i viola di Pioli ottavo risultato utile consecutivo

Serie A : Fiorentina-Inter 1-1 - Simeone beffa Spalletti al 91' : Nerazzurri in vantaggio al 55' con un gol di Maurito, nel recupero arriva il meritato pareggio del Cholito