ilgiornale

: 'Quando si hanno degli amici si parla volentieri con loro, e io voglio dire ai miei amici che, finalmente, torno in… - RaiTre : 'Quando si hanno degli amici si parla volentieri con loro, e io voglio dire ai miei amici che, finalmente, torno in… - francogarna : 'Finalmente torno in tv ma non faccio Forum Rievoco l'Italia che fu' - manueloales : @Cardo_Maximus @ESTETICAPATRIZ1 Venerdi finalmente ci torno per qualche giorno -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Non lo dice. Ma il sorriso tirato lo rivela. Quello di lunedì in seconda serata su Retequattro non sarà, per Rita Dalla Chiesa, un debutto come un altro. È infatti con Ieri oggini che l'ex-...