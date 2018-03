Film di Sorrentino su Berlusconi | si accende la polemica

Blastingnews

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Non è ancora uscito nelle sale e già questofa parlare di sé con tanto fervore. La pellicola “Loro”, realizzata dal regista Paolo, ha come protagonista il Cavaliere Silvio. Nei giorni scorsi è stato diffuso il teaser trailer che, a quanto pare, ha suscitato non solo l’interesse del pubblico, ma anche le polemiche dei diretti interessati. Il legale di: valutazioni premature L’avvocato Federico Cecconi, uno dei legali dell’ex premier Silvio, ha dichiarato all’ANSA che al momento è prematuro fare qualsiasi valutazione al riguardo. Certo, non si esclude del tutto un’eventuale futura azione legale di querela nei riguardi di, anche sein passato non ha ritenuto opportuno agire nei confronti di Nanni Moretti, quando all’epoca uscì il suointitolato “Il Caimano”, che- come questo- parlava proprio di lui rappresentandolo ...