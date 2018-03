FIFA del Lupo | la Liga ufficializza il campionato virtuale Italia | ti svegli?

Grecia - delegati FIFA e Uefa : “possibili sanzioni internazionali” : “Il calcio greco potrebbe affrontare una possibile sanzione internazionale per i continui episodi di violenza, lo hanno evidenziato oggi gli inviati di Fifa e Uefa nel paese che stanno monitorando la situazione. “La Grecia è sull’orlo dell’abisso”,ha detto l’avvocato svizzero Herbert Hübel dopo essere atterrato in Grecia. Pertanto, la nazionale ellenica potrebbe essere esclusa dalle competizioni ...

Grecia - delegati FIFA e Uefa : 'Possibili sanzioni internazionali' : La Grecia, vincitrice del Campionato Europeo nel 2004, non si è qualificata per la Coppa del Mondo 2018 in Russia. Il prossimo torneo internazionale da giocare è la Uefa Nations League, che inizierà ...

FIFA 18 TOTW 26 : alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! : Nuovo appuntamento con il Team of the Week di Fifa 18 Ultimate Team! Oggi alle 15 EA Sports ha annunciato la 26° “Squadra della Settimana” di questa edizione di Fifa. TOTW 26 Fifa 18: ecco la Squadra di oggi 14 marzo: Ecco il post con cui EA Sports ha annunciato l’arrivo del TOTW 26: It's #TOTW 26 […] L'articolo Fifa 18 TOTW 26: alla scoperta della Squadra della Settimana n°26! proviene da I ...

Sorpresa previsione Squadra della Settimana FIFA 18 Ultimate Team il 14 marzo? : Un fine Settimana assolutamente interessante per tutti gli utenti di FIFA 18 Ultimate Team quello che si è concluso da pochi giorni in ambito calcistico, con i campi europei che sono stati come sempre fonte d'ispirazione per Electronic Arts nella scelta dei potenziali giocatori in forma da schierare nella nuova Squadra della Settimana. Una formazione che parla italiano (o quantomeno include atleti provenienti dalla Serie A), con Inghilterra e ...

La vendita libera dei biglietti per i Mondiali di calcio riapre oggi sul sito della FIFA : Fino al 3 aprile si possono comprare i biglietti per tutte le partite della Coppa del Mondo in Russia, escluse la finale e Argentina-Islanda The post La vendita libera dei biglietti per i Mondiali di calcio riapre oggi sul sito della FIFA appeared first on Il Post.

LaLiga annuncia la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports : in palio due posti per la FIFA eWorld Cup! : Arrivano ormai ogni settimana annunci di nuovi competizioni eSports ufficiali, patrocinate dalle varie leghe calcistiche nazionali: oggi è il turno del campionato spagnolo che, insieme ad EA Sports, svela la nascita della McDonald’s Virtual LaLiga eSports La competizione prenderà il via prossimo 19 marzo con la prima fase da cui usciranno fuori 32 qualificati alla fase […] L'articolo LaLiga annuncia la nascita della ...

FIFA 18 : TOTW 26 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della Settimana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo ...

FIFA 18 : Gonzalo Higuain è il giocatore del mese della Juventus di Febbraio : EA Sports e la Juventus hanno appena annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di Febbraio: si tratta dell’argentino Gonzalo Higuain! 👏👏👏 Signore e signori, giù il cappello per @G_Higuain 🎩 MVP del mese di Febbraio, Powered by @EA_Fifa_Italia! ⚽️🔝💪https://t.co/hxgkYUScy3 ⚪️⚫️ pic.twitter.com/J2ExQmNj6S — JuventusFC ...

FIFA 18 POTM : Mohamed Salah è il giocatore del mese di febbraio della Premier League! : EA Sports e la Premier League hanno appena annunciato che il vincitore del premio “Player of the Month” del mese di febbraio, come miglior giocatore del campionato inglese, è l’attaccante del Liverpool Mohamed Salah che ha battuto la concorrenza di Aguero, Hazard, Shaqiri, Dembele, Groß e Murray Ecco i requisiti completi, i premi e le soluzioni delle […] L'articolo Fifa 18 POTM: Mohamed ...

Annunciata la e-Jleague - versione eSports del campionato giapponese : darà accesso ai play-off di qualificazione ai mondiali di FIFA 18 : EA Sports e la J-League hanno annunciato la nascita della e-Jleague, versione eSports del massimo campionato giapponese di calcio. Questo torneo, che prenderà il via nelle prossime settimane sarà una delle tappe per la qualificazione alla FeWC, il mondiale di FIFA 18, e metterà in palio alcuni posti per i play off che si disputeranno […] L'articolo Annunciata la e-Jleague, versione eSports del campionato giapponese: darà ...

