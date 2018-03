Festival del Cinema Africano | d’Asia e America Latina | a Milano dal 18 al 25 marzo

54^ Festival del Teatro Greco di Siracusa : ritornano le “Rane” di Aristofane : Sei produzioni, due serate uniche, imperdibili, e il ritorno delle ‘Rane’ di Aristofane arricchiranno il già prestigioso cartellone del Festival del Teatro Greco di Siracusa. Il 2018 segnerà dunque la nascita di un vero Festival del Teatro antico, di respiro internazionale, al Teatro Greco di Siracusa in occasione del 54° ciclo di rappresentazioni classiche. Uno sforzo produttivo inedito ed una nuova frontiera per il rilancio e la valorizzazione ...

Felicità - oggi la giornata internazionale con il 'lancio' del Festival della creatività : ... Paesaggio e patrimonio culturale, Salute, Qualità dei servizi, Lavoro e conciliazione dei tempi di vita, Ambiente, Ricerca e Innovazione, Istruzione, Politica e istituzioni, Benessere soggettivo, ...

Festival della maternità - per raccontarsi senza pregiudizi : Questi i numeri previsti nei tre giorni del Festival: oltre 300 specialisti del settore perinatale presenti 2 spettacoli, proiezione di un film e una video inchiesta, 1 5 laboratori per grandi e ...

Festival dei diritti umani a Milano - cinque giorni per parlare della terra : “Una. Per tutti. Non per pochi” : La devastazione della terra provocata dalle azioni dell’uomo. Le conseguenze negative che riguardano già adesso milioni di persone e che rischiano di distruggere il nostro pianeta, “la casa di tutti noi”. Per sensibilizzare i cittadini e offrire diversi spunti di riflessione, fornendo strumenti capaci di leggere la realtà, da martedì 20 marzo a sabato 24 si svolgerà a Milano la terza edizione del Festival dei diritti umani dal titolo “Una. Per ...

Sguardi Altrove - al Festival delle donne adolescenti assistono a pièce teatrale e rivelano abusi : Nell’ “Anno delle donne” per acclamazione spontanea, il 25° festival Sguardi Altrove – International Women’s Film festival (Milano, 11-18 marzo) non ha mancato di alzare la voce sulla materia dei diritti e soprattutto della dolorosa tematica sulla violenza che tanto – anche a sproposito – ha animato i media negli ultimi mesi. Il festival milanese in chiusura propriamente domani con due serate di “appendice” a Roma ha fatto da contenitore a ...

"In Viaggio" ad Ancona dal 16 al 25 marzo la quinta edizione del Cinematica Festival : Per tutta la durata Festival sarà possibile assistere ad eventi cinematografici, con proiezioni e ospiti, spettacoli di danza e videodanza, performance artistiche e musicali. Il Cinematica Videodance ...

Festival DELLA CULTURA SCIENTIFICA Al 'Caminiti' di Giardini Naxos dal 21 al 23 marzo : Presenti anche il MIFT,i dipartimenti CHIBIOFARM e Ingegneria e Scienza DELLA terra dell' Ateneo messinese, con i proff. Di Stefano, Serroni, Wanderlingh e tanti altri a cui è affidato anche il ...

Roma - Festival dell'impegno civile contro tutte le mafie : È in scena l'impegno civile al teatro India di Roma dal 21 al 29 marzo. Con 'Un'altra storia. festival dell'impegno civile' e con lo spettacolo 'Dieci storie proprio così terzo atto', teatro di Roma e ...

Festival del reportage giornalistico e cinema documentario la III edizione 19/22 marzo a L'Aquila : L'Aquila - Si conferma la collaborazione tra il L’Aquila Film Festival e l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo che, per il terzo anno, organizzano il DOQ Film Festival, il Festival del reportage giornalistico e del cinema documentario. L’obiettivo di questa terza edizione del Festival è di esplorare le zone di intersezione tra il lavoro giornalistico e quello documentaristico, potendo da un lato offrire strumenti di crescita professionale ...

Friburgo - Berset apre 32ma edizione Festival del film : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Festival di psicologia di Torino - la nuova edizione alla scoperta della paura : Diretta dallo psicanalista Massimo Recalcati , la manifestazione organizzata e promossa dall' Ordine degli Psicologi del Piemonte si dipanerà attraverso incontri, conferenze e numerosi spettacoli ...

A Finale Ligure 'Anello verde' Festival della sostenibilità : Il festival si concluderà con l' appuntamento comico sportivo e musico canterino di Carlo Denei, direttamente da Striscia la Notizia, per portare risate, sport, energia e vivacità a Finale e condurre ...

I robot di Star Wars prime star del Ferrara Film Festival : Stasera scatta la terza edizione della rassegna con ospite Reggiani. Il direttore artistico: 'L'obiettivo è far divertire gli appassionati'