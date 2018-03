Fast food Burgez | ' Le italiane non hanno voglia di lavorare'

Troppo veloce e non fa squadra - catena di Fast food licenzia il robot-chef Flippy : I robot e l'Intelligenza artificiale stanno facendo passi da gigante, ma forse non sono così pronti a soppiantare il lavoro degli uomini come lasciano intendere tante previsioni. In California, dopo ...

Fast food cerca cassiera - ma l'annuncio fa discutere : 'Le italiane non hanno voglia di lavorare' : 'italiane, svegliatevi! Il lavoro c'è, siete voi che non ci siete'. Burgez, una catena di Fast food milanese, alla ricerca di una cassiera per uno dei suoi locali, conclude così l'annuncio su Facebook.

2mila Fast food salmone Norvegia in Cina : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Il salmone norvegese parte alla conquista della Cina. Il colosso Marine Harvest, secondo quanto riferisce il Financial Times, ha in programma l'apertura di una catena di fast ...

Donatella Versace : "Trump offrì a me e a Madonna una cena al Fast food KFC" : "Com'è Trump? Avevamo affittato la sua casa in Florida per un servizio fotografico con Madonna, venne a farci visita e ci offrì una cena 'Kentucky fried chicken': cioè ho detto tutto di lui". Un aneddoto lapidario quello regalato da Donatella Versace, ospite di Che Tempo che Fa su Rai1, sull'attuale Presidente Usa.La stilista sembra aver scoperto un altarino, anche se Trump non ha mai nascosto la sua passione per i fast ...

Accoltellarono cliente al Fast food in centro presi due ragazzi egiziani : Che li avrebbero individuati lo si sapeva sin dall'inizio. Si sapeva che appartenevano a quel gruppo misto di giovani e giovanissimi nordafricani che si muovono a sciame radunandosi il pomeriggio tardi in piazza Mercanti; ragazzi che fumano spinelli e sorseggiano sempre qualche birra di troppo. Infatti hanno entrambi precedenti per droga e rapina i due egiziani di 21 e 22 anni - Mostafa Farah Mohamed Abdelghany e l'amico Safwat Moawad ...

IL BARBONE CACCIATO DAL Fast FOOD/ Video : il senzatetto mandato via dalla polizia : Un uomo invita un BARBONE a mangiare in un FAST FOOD della California, ma lo staff del locale chiama la polizia che lo caccia fuori, ecco il Video dell'episodio(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 14:36:00 GMT)

Napoli - arrestato scippatore nel Fast food in piazza Garibaldi : Ieri pomeriggio, una pattuglia dell'Esercito impegnata nell'operazione Strade sicure, insieme con gli agenti della polizia di Stato, ha tratto in arresto per furto Nese Fabio, 30enne salernitano, ...