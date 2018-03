Fanpage | l' inchiesta non si ferma | ecco come in Veneto la corruzione passava anche da

Bloody Money : l'inchiesta di Fanpage arriva a Marghera. : Bloody Money , la coraggiosa inchiesta giornalistica di Fanpage.it partita dalla Campania, approda in Veneto - e più precisamente a Porto Marghera - seguendo l' intreccio tra camorra, politica ed imprenditoria legato agli appalti ed allo smaltimento di rifiuti. Un intreccio che, dalla Terra dei Fuochi, porta fino al Veneto, dove da anni ormai l'infiltrazione mafiosa legata al ...

Inchiesta Fanpage - Oliviero si autosospende da consigliere comunale : Si sospende dalla carica di consigliere comunale a Ercolano Mario Oliviero, detto Rory, coinvolto in un'Inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli su presunte tangenti per gli appalti dello ...

Inchiesta Fanpage atto quarto al nord : una 'dama di mezzo' tra rifiuti e mazzette : Grazia Canuto, moglie di un ufficiale dell'Esercito, negli incontri con l'ex boss Nunzio Perrella e un imprenditore di Marghera di sua conoscenza, sostiene di poter 'ripulire' il denaro sporco -

Sma - dopo l'inchiesta Fanpage la Regione sceglie Esposito : È l'ingegnere Giuseppe Esposito il nuovo amministratore unico della Sma. È stato nominato ieri dall'assemblea del socio unico dell'azienda partecipata, la Regione Campania. Esposito è stato già ...

De Luca - sul figlio e l’inchiesta di Fanpage una sola risposta : “Ciao caro - chiedi a Perrella… ci vediamo in tribunale” : Vincenzo De Luca non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti in merito a quanto emerso dall’inchiesta del giornale Fanpage (qui l’ultima puntata). A chi gli ha domandato della smentita di Cantone sul fatto che tutti gli atti della regione, relativi allo smaltimento di rifiuti, passassero sotto la lente d’ingrandimento dell’ANAC, De Luca ha risposto: “Chiedete a Perrella“, riferendosi all’ormai ...

Napoli - l’inchiesta di Fanpage si sposta al nord. E la lobbista veneta spalanca le porte ai soldi sporchi : Fanpage.it ha pubblicato la quarta puntata dell’inchiesta “Bloody money” sul traffico dei rifiuti. “Nella quarta puntata – si legge sul sito – ci spostiamo dalla Campania al Veneto, dove il nostro intermediario (Nunzio Perrella, ndr) viene coinvolto in un grosso affare riguardante lo stoccaggio di gas da una lobbista, Grazia Canuto, che proverà a costruire relazioni tra vari attori tra cui un importante ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : dall’inchiesta di Fanpage all’intervento di Calenda su Embraco : Questa settimana Marco Travaglio si dedica alla scomposizione di quattro fake news nella 15esima puntata di Balle Spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft a partire da oggi, 24 febbraio. Prima: è vero che Fanpage ha violato tutte le regole del giornalismo utilizzando un ex camorrista pentito come agente provocatore per scoperchiare la nuova Gomorra? Seconda: è vero che la candidata di +Europa, Emma Bonino, è una perfetta ...

De Luca - Piero in fuga dalle domande sul fratello e l’inchiesta di Fanpage. Mentre chi lo scorta spintona il giornalista : Ancora chiusa a riccio la famiglia De Luca. Tralasciando i video pubblicati da De Luca padre su Facebook, nessun commento è stato fatto sulla vicenda che ha investito la famiglia e la Regione Campania. Oggi, anche il figlio Piero, candidato alla Camera con il Pd, presente ad un convegno organizzato a Salerno dai giovani di Coldiretti, non ha voluto rispondere alle domande sul fratello, indagato per corruzione, e sull’inchiesta di Fanpage. ...

«Inchiesta rifiuti Fanpage - Margherà non sarà pattumiera d'Italia» | Vvox : Sappiamo bene che a Nordest non mancano simili figuri, simili disponibilità criminali che inquinano l'economia, danneggiano le imprese pulite, avvelenano la vita civile». , Fonte: Ansa 14:09,

Corruzione e rifiuti : in arrivo nuove puntate della videoinchiesta di Fanpage : Spunta un affare a Porto Marghera per un deposito di stoccaggio di gas. Oggi a Napoli incontro tra il presidente dell'Anac Cantone e il procuratore capo Melillo -

Inchiesta Fanpage - Ordine e Federazione nazionale contro De Luca : “Non può dare dei camorristi ai giornalisti” : “Tutto il lavoro può e deve essere criticato, ma parlare di squadrismo e camorra non è consentito a nessuno e non può essere consentito ad un rappresentante delle istituzioni”. Così Raffaele Lorusso, segretario della Federazione nazionale della Stampa Italiana, al termine dell’incontro con il ministro Minniti per una riunione del tavolo di coordinamento per la sicurezza dei giornalisti, censura le dure affermazioni di Vincenzo ...

Inchiesta rifiuti Napoli/ Video Fanpage - scontro su Vincenzo De Luca tra Sgarbi e Giarrusso a Matrix : Inchiesta rifiuti Napoli, l'Inchiesta di Fanpage scuote il mondo politico: ieri sera a Matrix duro confronto tra Dino Giarrusso (M5S) e Vittorio Sgarbi (Centrodestra)(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 04:08:00 GMT)

Inchiesta Fanpage - altre novità in vista : Le nuove rivelazioni nell'Inchiesta sui rifiuti in Campania portano alle dimissioni del presidente della società di smaltimento della regione -

Una terza persona si è dimessa per l’inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania : È il presidente di una società pubblica che gestisce rifiuti in Campania: nel video girato dall'infiltrato del giornale un suo collaboratore sembra accettare una tangente The post Una terza persona si è dimessa per l’inchiesta di Fanpage sui rifiuti in Campania appeared first on Il Post.