Fano - rimossa all'alba la bomba della seconda guerra mondiale innescata per errore : L'ordigo risalente alla seconda guerra mondiale era stato ritrovato ieri mattina in un cantiere sul lungomare Sassonia. L'innesco potrebbe essere avvenuto casualmente durante le operazioni di recupero. E' stata imbracata e fatta brullare in mare. Evacuato l'ospedale Santa Croce, stop ai treni, chiusi anche il porto e lo spazio aereo