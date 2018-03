Fano | ordigno bellico in un cantiere | sgombero per 23mila persone Video

Fano - scoperto ordigno bellico : evacuate 23 mila persone : Massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di Fano, dopo il ritrovamento martedì mattina di un ordigno bellico in un cantiere dell'Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. ...

Fano - ordigno bellico sul lungomare : 23mila persone evacuate e treni bloccati : C’è una vecchia bomba inesplosa e un terzo della città viene sgomberata. Circa 23 mila persone sono state evacuate dal centro di Fano, nelle Marche, dopo il ritrovamento di un ordigno bellico innescato accidentalmente durante alcuni lavori in un cantiere dll’Aser, sul lungomare Sassonia. La bomba, con una spoletta ritardata, sarà prelevata e portata in mare aperto, dove sarà fatta brillare. Al lavoro ci sono gli artificieri della ...

Evacuazione di 23mila persone in corso a Fano per ordigno bellico - è innescato : Una bomba risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stata ritrovata questa mattina in un cantiere sul lungomare Sassonia. L'innesco potrebbe essere avvenuto casualmente durante le operazioni di recupero. Sarà fatta brillare in mare. Evacuato anche l'ospedale Santa Croce, stop ai treni

Emergenza a Fano - trovata bomba innescata : 23.000 evacuati - arriva l’esercito. L’ordigno sarà fatto esplodere in mare : E’ in corso una massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di Fano, dopo il ritrovamento stamani di un ordigno bellico in un cantiere dell’Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. Debbono essere allontanate le persone da case, strutture ed edifici pubblici nel raggio di circa 1.800 metri dal punto di ritrovamento della bomba. La decisione e’ stata adottata poco fa dalla prefettura di Pesaro ...

