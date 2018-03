Fano | l' ordigno inespoloso imbragato e portato al largo | terminata la fase più delicata

Fano - ordigno bellico portato in alto mare : cessato allarme - 20mila persone tornano a casa : cessato allarme a Fano, dove ieri nel corso di alcuni lavori in viale Ruggeri era stato ritrovato un ordigno bellico e per consentire le operazioni di rimozione erano state evacuate circa 20mila ...

Bomba a Fano : "Il pericolo è cessato - l'ordigno è a 2 miglia al largo" - : L'annuncio del sindaco fa tirare un sospiro di sollievo alla città dopo il ritrovamento dell'ordigno bellico nel cantiere vicino alla spiaggia Sassonia. La Bomba, ora in mare, era stata ...

Ritrovato ordigno a Fano : 23 mila evacuati - LaPresse - : Il centro della città di Fano è stato evacuato dopo il ritrovamento di un ordigno bellico in un cantiere sul lungomare Sassonia: sono in totale 23mila le persone coinvolte. Secondo le disposizioni ...

Fano in sicurezza - ordigno in mare : ANSA, - ROMA, 14 MAR - "Il pericolo è cessato, l'ordigno è a due miglia al largo di Fano". Lo ha detto il sindaco Massimo Seri. La bomba, messa in sicurezza dagli artificieri dell'Esercito e della ...

Bomba a Fano : “Il pericolo è cessato - l'ordigno è a 2 miglia al largo” : Bomba a Fano: “Il pericolo è cessato, l'ordigno è a 2 miglia al largo” L’annuncio del sindaco fa tirare un sospiro di sollievo alla città dopo il ritrovamento dell’ordigno bellico nel cantiere vicino alla spiaggia Sassonia. La Bomba, ora in mare, era stata accidentalmente innescata e poteva esplodere entro 144 ore. Evacuate 23mila ...

Fano - iniziata rimozione ordigno : 5.45 Sono iniziate da poco le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico carico di oltre 225 kg di tritolo dal cantiere vicino alla spiaggia Sassonia di Fano. iniziata l'imbragatura della bomba che poi verrà trasportata al largo per essere depositata in fondo al mare o fatta brillare. Impegnati nelle operazioni il Reggimento genio ferrovieri dell'Esercito di Castel Maggiore Bologna e gli artificieri della Marina Militare arrivati da Venezia.

Fano - ordigno innescato accidentalmente : le forze dell'ordine organizzano l'evacuazione : L'innesco accidentale di un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale ha reso necessaria l'evacuazione di circa 23mila persone a Fano, nelle Marche. Nelle immagini è possibile vedere la bomba ...

Fano - ORDIGNO INNESCATO PER ERRORE : 23MILA EVACUATI/ Ultime notizie : allerta fino alle 13 - scuole chiuse : FANO, bomba innescata per ERRORE: evacuate 23MILA persone. L'ORDIGNO bellico risalente alla Seconda guerra mondiale è di 250 chili ed è emerso da alcuni scavi. Le Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:54:00 GMT)

Fano - ordigno innescato per errore : 23mila evacuati - allerta fino alle 13 : Sono stati evacuati inoltre l'ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Lo stop non interessa invece l'autostrada A14. L'evacuazione immediata di oltre 20.000 cittadini di Fano in seguito al ...

Trovato ordigno bellico inesploso a Fano : decisa l'evacuazione per 23mila persone : Mobilitati gli artificieri della Marina militare per neutralizzare l'ordigno, che sarà fatto brillare in mare. A Fano sono statievacuati l'ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Bloccati anche i treni dato che la stazione si trovanella zona di pericolo. Lo stop non interessa invecel'autostrada A14.

Trovato ordigno bellico inesploso a Fano : decisa l’evacuazione per 23mila persone : Trovato ordigno bellico inesploso a Fano: decisa l’evacuazione per 23mila persone Mobilitati gli artificieri della Marina militare per neutralizzare l’ordigno, che sarà fatto brillare in mare. A Fano sono statievacuati l’ospedale Santa Croce e la stazione ferroviaria. Bloccati anche i treni dato che la stazione si trovanella zona di pericolo. Lo stop non interessa invecel’autostrada […] L'articolo Trovato ordigno ...

Fano - ordigno bellico in un cantiere : sgombero per 23mila persone Video : Allontanate da case e edifici pubblici 23mila persone. La decisione della prefettura di Pesaro riguarda un’area di 1800 metri dal luogo del ritrovamento della bomba

Fano - scoperto ordigno bellico : evacuate 23 mila persone : Massiccia operazione per evacuare circa 23 mila persone dal centro di Fano, dopo il ritrovamento martedì mattina di un ordigno bellico in un cantiere dell'Aser in viale Ruggeri sul lungomare Sassonia. ...

Fano - ritrovato ordigno bellico : evacuate 23mila persone : Fano, ritrovato ordigno bellico: evacuate 23mila persone La bomba, con una spoletta ritardata, sarà portata in mare aperto per farla brillare. Al lavoro Esercito e Marina Militare. Nell'area a rischio c'è anche un ospedale: trasferiti i malati Parole chiave: ...