Fano - BOMBA SECONDA GUERRA MONDIALE DISINNESCATA IN MARE/ Cessata evacuazione per 23mila cittadini : BOMBA a FANO, ordigno della SECONDA GUERRA MONDIALE disinnescato e portato in MARE, sindaco: "Cessato allarme". Sarò fatto brillare al largo della cittadina pesarese: la BOMBA è inglese(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:25:00 GMT)

Cessato l'allarme a Fano : rimossa la bomba - evacuati in 23mila : Roma, 14 mar. , askanews, E' stato neutralizzato e rimosso la scorsa notte l'ordigno della Seconda guerra mondiale trovato a Fano , Pesaro-Urbino, durante dei lavori sul Lungomare Sassonia. L'...

Fano - bomba trasportata in mare : E' stato neutralizzato, rimosso, trasportato in mare aperto e messo in sicurezza l'ordigno bellico della seconda guerra mondiale ritrovato durante i lavori in corso sul lungomare Sassonia, a Fano, in ...

Fano - rimossa all’alba la bomba innescata per errore. Il sindaco : “Cessato allarme” : Circa 23000 persone a Fano, nelle Marche, hanno dovuto lasciare le loro case dopo il ritrovamento di una bomba della Seconda guerra mondiale che era stata innescata accidentalmente. Stamane l’ordigno è stato rimosso dagli artificieri dell’Esercito. Le scuole restano chiuse.Continua a leggere

Cessa l’allarme a Fano : bomba trasferita in mare - la città è fuori pericolo : 1/3 ...

Bomba a Fano : "Il pericolo è cessato - l'ordigno è a 2 miglia al largo" - : L'annuncio del sindaco fa tirare un sospiro di sollievo alla città dopo il ritrovamento dell'ordigno bellico nel cantiere vicino alla spiaggia Sassonia. La Bomba, ora in mare, era stata ...

Bomba Fano - sindaco : "Cessato pericolo" : 7.48 "Il pericolo è cessato, l'ordigno è a due miglia al largo di Fano". Lo ha detto il sindaco, Massimo Seri. La Bomba, messa in sicurezza dagli artificieri dell'Esercito e della Marina Militare, resterà in mare almeno 144ore (il tempo massimo per l'eventuale esplosione) prima della distruzione. Il sindaco ha ordinato "la revoca parziale della precedente ordinanza,disponendo la riapertura degli uffici pubblici e degli esercizi privati in ...

Bomba a Fano : “Il pericolo è cessato - l'ordigno è a 2 miglia al largo” : Bomba a Fano: “Il pericolo è cessato, l'ordigno è a 2 miglia al largo” L’annuncio del sindaco fa tirare un sospiro di sollievo alla città dopo il ritrovamento dell’ordigno bellico nel cantiere vicino alla spiaggia Sassonia. La Bomba, ora in mare, era stata accidentalmente innescata e poteva esplodere entro 144 ore. Evacuate 23mila ...

Fano - rimossa all'alba la bomba della Seconda Guerra Mondiale innescata per errore : L'ordigno risalente alla Seconda Guerra Mondiale era stato ritrovato ieri mattina in un cantiere sul lungomare Sassonia. L'innesco potrebbe essere avvenuto casualmente durante le operazioni di recupero. E' stata imbracata e sarà fatta brillare in mare. Evacuato l'ospedale Santa Croce, stop ai treni, chiusi anche il porto e lo spazio aereo

Fano - rimossa all'alba la bomba della seconda guerra mondiale innescata per errore : L'ordigo risalente alla seconda guerra mondiale era stato ritrovato ieri mattina in un cantiere sul lungomare Sassonia. L'innesco potrebbe essere avvenuto casualmente durante le operazioni di recupero. E' stata imbracata e fatta brullare in mare. Evacuato l'ospedale Santa Croce, stop ai treni, chiusi anche il porto e lo spazio aereo

Fano. Bomba sul lungomare Sassonia 23 mila persone evacuate : Notte di grandi operazioni a Fano. In atto una maxi evacuazione che interessa 23 mila persone dopo il ritrovamento di

Fano - bomba d’aereo in un cantiere : sgombero per 23mila persone Video : Allontanate da case e edifici pubblici 23mila persone. La decisione della prefettura di Pesaro riguarda un’area di 1800 metri dal luogo del ritrovamento della bomba

Bomba a Fano - sgomberate 23 mila persone : ANSA, - Fano , PESARO URBINO, , 13 MAR - Massiccia operazione, a Fano, avviata in serata e che proseguirà tutta la notte, per evacuare circa 23 mila persone dopo il ritrovamento stamani di una Bomba ...

A Fano è in corso l’evacuazione di circa 23 mila persone a causa del ritrovamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale : A Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, è in corso una grande operazione di evacuazione che coinvolge circa 23 mila persone: questa mattina è stata ritrovata una bomba della Seconda Guerra Mondiale in un cantiere sul lungomare Sassonia. L’evacuazione The post A Fano è in corso l’evacuazione di circa 23 mila persone a causa del ritrovamento di una bomba della Seconda Guerra Mondiale appeared first on Il Post.