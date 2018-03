Famiglia intossicata dal monossido di carbonio

Mix di detersivi per pulire - Famiglia torna a casa e resta intossicata : Sarebbe stato un mix di prodotti chimici per la casa a causare l' intossicazione di una famiglia di 4 persone, tra le quali un bambino di 15 mesi, nella tarda serata di ieri a Empoli , Firenze, . ...

Monossido di carbonio : Famiglia intossicata nel Pesarese : Torna a casa e trova la moglie, il figlioletto di otto mesi e suocera intontiti dalle esalazioni di Monossido di carbonio sprigionate da alcuni bracieri utilizzati in bagno e in camera per riscaldare le stanze. E’ accaduto a Bottega di Vallefoglia nel Pesarese nell’abitazione di una famiglia di origine marocchina. L’uomo ha chiamato subito i soccorsi del 118 che hanno trasportato le due donne, di 64 e 38 anni, e il piccolo ...