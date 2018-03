Falle nei processori AMD? CTS Labs mette in guardia | “Possibile spionaggio industriale”

Intel teme che qualcuno possa trovare nuove Falle nei processori : Il mercato se ne infischia della sicurezza e premia il titolo Intel: la trimestrale (ottima) maschera quanto il gruppo afferma sulle falle attuali e, soprattutto, su quelle future. In una nota che ...

Falle nei microprocessori - Apple ammette : "Colpiti tutti i sistemi Mac e iOs" | L'ad di Intel sapeva e ha venduto azioni per 24 milioni di dollari : Le Falle nella sicurezza dei microprocessori installati su computer e smartphone riguarda milioni di utilizzatori di dispositivi in tutto il mondo. Apple: "Non è possibile sapere quale impatto causi sugli utenti". Il manager di Intel Brian Krzanich ha venduto azioni sapendo che stava per emergere il problema

Cosa rischiano i nostri computer e smartphone dopo le Falle scoperte nei processori : La notizia non è di quelle rassicuranti: sono esposti ad attacchi esterni i chip prodotti da Intel, Arm e Amd . Cioè praticamente tutti i computer prodotti negli ultimi dieci anni. Ma anche smartphone ...

Falle nei sistemi di sicurezza «A rischio computer prodotti negli ultimi 10 anni» Cosa fare : Due bug che rendono vulnerabile non solo i computer, ma anche piattaforme Cloud e server così come smartphone e tablet. Cosa possiamo fare