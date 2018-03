Fake news | nasce il Transatlantic Forum on Disinformation

Striscia la Notizia e quel misterioso modulo... c'entra con la presunta ' Fake news' sul reddito di cittadinanza? : Code chilometriche e boom di richieste di moduli. La Notizia della corsa ai Caf in alcuni comuni del Sud Italia per ottenere il reddito di cittadinanza ha imperversato sui media nei giorni scorsi, ma ...

Striscia la Notizia e quel misterioso modulo... c'entra con la ' Fake news' sul reddito di cittadinanza? : Code chilometriche e boom di richieste di moduli. La Notizia della corsa ai Caf in alcuni comuni del Sud Italia per ottenere il reddito di cittadinanza ha imperversato sui media nei giorni scorsi, ma ...

Una bussola per fermare le Fake news : Non chiamiamole più «fake news», false notizie, chiamiamole per quel che sono davvero, «disinformazione», manovre globali per creare in quantità industriale, con l’appoggio di Stati, lobby e poteri occulti nascosti nel web, campagne di menzogne ad hoc per inquinare il libero dibattito delle nostre democrazie: questa la scelta del Rapporto finale de...