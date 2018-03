Fabbricini | il calcio è storia del Paese

120 anni Figc - Fabbricini : 'Rinforziamo legame con calcio italiano - che è storia del Paese' : Insieme alla Rai vogliamo onorare questo amore, nonostante l'assenza a un campionato del Mondo. Dobbiamo rinforzare legame forte e storico che c'è. Ci saranno tante iniziative, tra cui anche il ...

Calcio - il commissario Fabbricini sul nuovo ct : “Servirà un selezionatore - cerchiamo anche soluzioni differenti dai nomi fatti” : E’ ancora poco chiaro quale sarà il destino della Nazionale italiana di Calcio nel prossimo futuro. Se infatti è certo che Luigi Di Biagio, attuale tecnico dell’Under21, sarà sulla panchina azzurra per le amichevoli di marzo contro l’Argentina e l’Inghilterra è da vedere da chi partirà il reale progetto di rilancio della selezione nostrana. Il nome di Roberto Mancini ricorre con consuetudine ma secondo il commissario ...

Chi è Roberto Fabbricini - il nuovo capo del calcio italiano : "Dobbiamo riallacciare il discorso di amore tra la Nazionale e il Paese, dando subito alcune indicazioni e certezze". Trovare un nuovo allenatore per la Nazionale, dopo la bruciante mancata qualifica ai mondiali di Russia 2018, è la prima missione di Roberto Fabbricini, nominato commissario straordinario della Figc dopo una vita al Coni, del quale era segretario generale da cinque anni. "Ci sono tantissime cose da ...

Calcio - il commissario Fabbricini chiarisce : “Mancini prossimo ct? Sono esercitazioni giornalistiche” : “Roberto Mancini prossimo ct azzurro? “Sono esercitazioni giornalistiche, non si è ancora parlato di questo in Via Allegri“. Con queste parole il neo commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha spento sul nascere tutte le chiacchiere concernenti la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, intervenendo su Radio Sportiva. “Abbiamo due impegni a marzo con la Nazionale (le ...

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Chi è Roberto Fabbricini - il nuovo capo del calcio italiano : "Dobbiamo riallacciare il discorso di amore tra la Nazionale e il Paese, dando subito alcune indicazioni e certezze". Trovare un nuovo allenatore per la Nazionale, dopo la bruciante mancata qualifica ai mondiali di Russia 2018, è la prima missione di Roberto Fabbricini, nominato commissario straordinario della Figc dopo una vita al Coni, del quale era segretario generale da cinque anni. "Ci sono tantissime cose da ...

Calcio - Fabbricini commissario Figc - Malagò in Lega : R oberto Fabbricini è stato nominato dalla Giunta del Coni commissario straordinario della Federazione italiana giuoco Calcio . Nel suo ruolo sarà affiancato da Angelo Clarizia e dall'ex difensore del ...

Fabbricini - l’uomo di Malagò per risollevare il calcio italiano : Commissario, pensaci tu. Il sistema-calcio italiano sta deragliando. Il caos è totale, il futuro è un azzardo. La Figc non ha un presidente, un paio di giorni fa è stata commissariata. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha scelto l’uomo cui affidare la patata bollente, ovvero il compito di traghettare la Federcalcio oltre la crisi. Si chiama Roberto Fabbricini, ha 72 anni, è romano, sposato co, Vilma, un figlio, da cinque anni – da ...

Roberto Fabbricini - commissario Figc/ Chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi : Roberto Fabbricini, commissario Figc: chi è il nuovo uomo al comando del calcio italiano per sei mesi. Le ultime notizie sulla nomina del presidente del Coni, Giovanni Malagò(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:24:00 GMT)

Calcio - Roberto Fabbricini Commissario della FIGC. Nominato il segretario del Coni - Alessandro Costacurta il vice : Roberto Fabbricini è il Commissario Straordinario della FIGC. Sarà lui a dover traghettare la Federazione Italiana Giuoco Calcio dopo la mancata elezione del Presidente. Il segretario generale del Coni è stato Nominato dalla giunta esecutiva straordinaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano presieduta da Giovanni Malagò. Fabbricini sarà affiancato da due subcommissari: Alessandro Costacurta e Angelo Clarizia. A Fabbricini spetterà il ...

Fabbricini commissario Figc - la Lega Calcio a Malagò : ROMA - Sarà Roberto Fabbricini il commissario della Figc mentre Giovanni Malagò diventerà il nuovo commissario della Lega Calcio . Queste le scelte che emergeranno oggi dalla riunione dalle ore 15. ...