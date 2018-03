F1 Mercedes | Hamilton | «Firmerò con Mercedes e punto al 5° titolo»

F1 - Hamilton non ha dubbi 'Firmerò rinnovo con la Mercedes' : Il britannico, però, smorza sul nascere ogni dubbio in merito al suo futuro: 'Non abbiamo ancora fatto nulla di ufficiale ma continuiamo a parlare - assicura il quattro volte campione del mondo - C'è ...

F1 Mercedes - Hamilton : «Punto al 5° titolo e firmerò con Mercedes» : ROMA - Nell'ambito dell'evento di cui è stata protagonista la Mercedes a Torino ha parlato il Campione del Mondo in carica Lewis Hamilton, spaziando dal rinnovo contrattuale alle ambizioni iridate. ' Non ci accontentiamo, partiamo per vincere anche questo titolo mondiale. Nel team c'è voglia continua di ...

Hamilton : 'Firmerò con Mercedes e voglio il 4° titolo' : Così il campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton. 'Non ci accontentiamo, partiamo per vincere anche questo titolo mondiale , che sarebbe il quinto consecutivo per la scuderia, 3 di Hamilton e 1 ...

F1 Mercedes - Hamilton ci crede : «Sfida a tre con Ferrari e Red Bull» : TORINO - Lewis Hamilton non si accontenta di una sfida tra Ferrari e Mercedes, come quella dell'anno scorso, ma spera in una lotta iridata aperta a più squadre. Tra di loro, il campione del mondo in carica mette la Red Bull, che potrebbe rappresentare una 'vera sfida' sia nel campionato piloti che in quello costruttori. I test pre stagionali hanno visto una Ferrari scattante, mentre Red ...

F1 - FERRARI E Mercedes : TEST A BARCELLONA ULTIMO GIORNO/ Raikkonen sfiora il record di Vettel - Hamilton... : F1, FERRARI e MERCEDES: TEST a BARCELLONA ULTIMO GIORNO: Raikkonen sfiora il record di Vettel, Hamilton invece... Facciamo il punto dopo l’ultima giornata di prove a Montmelò(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 10:38:00 GMT)

Hamilton - i problemi Mercedes dello scorso anno sono un ricordo : L'augurio di Lewis è quello di tutti gli appassionati: 'Non vedo l'ora che arrivi la prima gara per vedere dove ci troviamo tutti. Vogliamo che le persone stiano in punta di sedia' . A Barcellona si ...

F1 - Test Barcellona 2018 : ottima Mercedes. Lewis Hamilton : “Ora la competizione…” : Lewis Hamilton è stato il più veloce nella giornata di Test al Montmelò. La Mercedes ha letteralmente dominato sul circuito di Barcellona ed il pilota inglese ai microfoni di MotorSport.com si è detto entusiasta di quanto ottenuto: “Normalmente non sono un pilota che ama essere in pista per i Test, ma oggi sono stato davvero entusiasta di provare perché non abbiamo avuto la possibilità di fare molta strada nei giorni precedenti. È stato ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quarta giornata. La Mercedes è già in fuga? Impressionante Hamilton - la Ferrari deve già rincorrere : L’urlo di Lewis Hamilton spaventa tutti i rivali. Parafrasando il titolo del celebre film di Bruce Lee, infatti, si può tranquillamente riassumere in questo modo l’andamento odierno della quarta giornata di Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Il campione del mondo, infatti, ha stampato un eccellente 1:19.333 sul circuito del Montmelò, sbriciolando l’1:19.673 fatto segnare da Sebastian Vettel con la ...

F1 - Test Barcellona 2018 : analisi quarta giornata. La Mercedes è già in fuga? Impressionante Hamilton - la Ferrari deve già rincorrere : L’urlo di Lewis Hamilton spaventa tutti i rivali. Parafrasando il titolo del celebre film di Bruce Lee, infatti, si può tranquillamente riassumere in questo modo l’andamento odierno della quarta giornata di Test pre-stagionali riservati alla Formula Uno di Barcellona. Il campione del mondo, infatti, ha stampato un eccellente 1:19.333 sul circuito del Montmelò, sbriciolando l’1:19.673 fatto segnare da Sebastian Vettel con la ...

Tommy Hilfiger e Mercedes insieme - per “colpa” di Hamilton : «Negli anni passati, Mercedes ha sempre avuto uno stretto legame con un’altra azienda di abbigliamento. Lewis conosceva Tommy ed era convinto che il modo in cui questo marchio concepisce la moda, e l’ambiente che la circonda, facesse più al caso nostro. Me ne ha parlato nel periodo in cui stavamo cercando di capire se ci fossero i margini per rinnovare l’accordo con il precedente sponsor. Così gli ho detto: perché non ne parli ...

F1 Mercedes - Bottas : «Hamilton non è imbattibile» : ROMA - 'Hamilton? È battibile' . A dirlo è Valtteri Bottas, il compagno di squadra del campione del mondo inglese. L'obiettivo di Bottas, in questa stagione, sarà mettere sempre più pressione su Hamilton. Bottas è entrato in Mercedes nel gennaio 2017 dopo il ritiro di Nico Rosberg e al suo primo ...

Formula 1 - la Mercedes svela la W09. Hamilton : 'Sono ancora giovane' : 'Il team ha lavorato tanto. È passato un pò di tempo dalla fine della precedente stagione, ma tecnici e ingegneri non si sono mai fermati. Ho visto il lavoro fatto e sono molto orgoglioso. Sono un ...

Tolto il velo alla Mercedes W09 di Hamilton. Ecco la monoposto del team campione del mondo a caccia del 5° titolo : SILVERSTONE - Svelata on line la Mercedes di Formula 1 campione del mondo. Toto Wolf, sempre al comando del team con la Stella, ha presentato a Silverstone la nuova W09, la monoposto che anche nel...

F1 Mercedes - Bottas : «Voglio battere Hamilton» : Conferma l'obiettivo lo stesso pilota finlandese in una videointervista a Sky Sport. ' Sono stato sorpreso di quanto abbia dovuto imparare nella mia quinta stagione di Formula Uno. Le persone nuove ...