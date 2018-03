F1 Ferrari | ecco Laurent Mekies

Addio a Luigi Necco - il dolore di Paola Ferrari : 'Raccontò il calcio oltre il calcio' : 'Sono molto scossa per la scomparsa di Luigi Necco , lui ci ha ricordato come il giornalismo sportivo non sia fatto solo di pallone e di calcio giocato. La sua storia parla da sola e riusciva davvero a ...

F1 - Test Barcellona 2018 : la Ferrari non guarda al giro secco. Sebastian Vettel : “Saremo vicini alle Mercedes” : La Ferrari non ha cercato il giro veloce, ma la giusta dimensione sul passo gara oggi nei Test di Barcellona. Lo sa bene Sebastian Vettel, che a MotorSport.com ha dichiarato: “Abbiamo il polso della situazione, capiamo come reagisce la macchina, ma è necessario percorrere più chilometri per capire tante altre cose della vettura. Siamo ai primi chilometri con una monoposto nuova, quindi tutti sono eccitati. Dispiace non poter girare come ...