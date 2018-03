EX SPIA KGB | REGNO UNITO ESPELLE 23 DIPLOMATICI RUSSI Il NY Times | Ecco perché

Ex SPIA KGB - Regno Unito caccia 23 diplomatici russi/ Avvelenato Skripal - Mosca : “May ha scelto lo scontro” : Espulsi 23 diplomatici russi dal Regno Unito, sospese le relazioni bilaterali fra Mosca e Londra dopo il tentativo di uccidere una ex spia del Kgb residente in Inghilterra(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:55:00 GMT)

AVVELENAMENTO EX SPIA KGB/ Theresa May ordina l'espulsione di 23 diplomatici russi - la più grande da 40 anni : Espulsi 23 diplomatici russi dal Regno Unito, sospese le relazioni bilaterali fra Mosca e Londra dopo il tentativo di uccidere una ex SPIA del Kgb residente in Inghilterra(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:10:00 GMT)

SPIA KGB - Mosca replica alla May e convoca l'ambasciatore : Arriva dal ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov la risposta all'ultimatum espresso da Londra, con il premier Theresa May che a Mosca chiedeva di chiarire le sue responsabilità nell'avvelenamento ...

Ex SPIA KGB - tracce del gas nervino alla pizzeria "Zizzi" - : Lo rivela la Bbc secondo cui la sostanza tossica sarebbe stata rinvenuta in una parte del ristorante in cui domenica scorsa hanno pranzato Sergei Skripal e la figlia Yulia