Ex spia avvelenata | è guerra aperta tra Russia e Regno Unito | Rappresaglia

Ex spia avvelenata - Regno Unito espelle 23 diplomatici russi - non invierà rappresentante a World Cup : Scaduto l'ultimatum, il Regno Unito di Theresa May ha annunciato una serie di misure punitive contro la russia di Vladimir Putin, tra cui l'espulsione di 23 diplomatici russi.

spia avvelenata con gas nervino - Gran Bretagna espelle 23 diplomatici della Russia. La replica di Mosca è durissima : cresce la tensione : Il primo ministro britannico Theresa May ha dichiarato oggi che il Regno Unito intende espellere 23 diplomatici russi dopo che Mosca non ha fornito entro la scadenza prevista informazioni circa come sia potuto avvenire che una Spia russa già al servizio del controspionaggio inglese sia stato avvelenato con gas nervino risalente all’epoca sovietica. “Non e’ possibile altra conclusione – ha detto la May – se non che ...

Ex spia russa avvelenata - a chi giova la recita dello stupore reciproco : Dove vanno a morire le spie russe ‘dismesse’ o ‘riciclate’? A Londra: avvelenate, non è mai chiaro da chi e perché, per strada o al ristorante; oppure, nel proprio letto, com’è accaduto, la scorsa notte, a Nikolai Glushkov, amico intimo del defunto oligarca Boris Berezovsky – aveva 68 anni e le cause del decesso non sono affatto chiare. La notizia della morte di Glushkov, che forse non c’entra nulla, ma è solo coincidente, getta un velo di ...

spia russa avvelenata - May annuncia l'espulsione di 23 diplomatici - : La premier britannica, dopo che l'ultimatum lanciato a Mosca per avere chiarimenti sulla vicenda di Serghei Skripal è caduto nel vuoto, ha spiegato quali di provvedimenti contro la Russia metterà in ...

Ex spia russa avvelenata - Londra : “L’Onu riunisca d’urgenza Consiglio di sicurezza” : La Gran Bretagna ha chiesto una “riunione urgente” del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla vicenda del tentato avvelenamento a Salisbury, con un agente nervino, di Serghei Skripal, ex spia russa transfuga nel Regno Unito, e di sua figlia Yulia. Lo riporta la Bbc. L'articolo Ex spia russa avvelenata, Londra: “L’Onu riunisca d’urgenza Consiglio di sicurezza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

spia avvelenata - Mosca chiede un'indagine congiunta | Ma Trump - Merkel e Macron con May : "Russia spieghi" : La tensione tra Regno Unito e Russia è salita dopo che la May ha puntato il dito contro Mosca per l'avvelenamento di Sergei Skripal e della figlia Yulia.

Ex spia russa avvelenata : cosa è stato usato? : Dopo alcuni giorni finalmente sono stati resi noti gli agenti chimici che hanno ucciso Sergei Skripal, ex spia russa, e sua figlia Yulia. Il laboratorio di Porton Down ha infatti riconosciuto il gas nervino usato nel tentato omicidio. Si tratta di un gas conosciuto come “Novichock” che in italiano si può tradurre come “il nuovo arrivato”. L’origine dei Novichock La Russia non è stata accusata casualmente di questo attacco: il gruppo di agenti ...

Sale la tensione fra Londra e Mosca per l’ex spia avvelenata. Nella City trovato morto l’esule russo Glushkov : Un altro esiliato russo è stato trovato morto Nella sua abitazione di Londra. La vittima è l’ex uomo d’affari Nikolai Glushkov, 69 anni, strettamente legato in passato al defunto Boris Berezovski, chiacchierato oligarca che ebbe ruoli di primo piano al Cremlino prima di entrare in rotta di collisione con Vladimir Putin, morì nel 2013. Le cause del...

Ex spia russa avvelenata. Nuova morte misteriosa : è l’esule russo Nikolai Glushkov : Mentre infuoca la polemica con la Russia per l'avvelenamento di Sergei Skripal, il governo inglese dispone accertamenti su 14 decessi sospetti per capire se possa trattarsi di omicidi commissionati dai servizi segreti del Cremlino. E a Londra viene ritrovato morto l'esule russo Nikolai Glushkov, 68 anni. Sulla morte di Berezovski disse: "Sono sicuro che sia stato strangolato"Continua a leggere

Scontro tra Londra e Mosca sull'ex spia russa avvelenata : Il presidente Donald Trump ha avuto in queste ore una conversazione telefonica con la premier britannica Theresa May sul sul caso Skripal, concordando con May che "il governo della Federazione russa ...