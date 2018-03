Valeria Marini difende Francesco Monte e critica Eva Henger : Francesco Monte difeso da Valeria Marini: la critica per Eva Henger Valeria Marini è partita alla volta dell’Honduras lunedì scorso. La bionda showgirl infatti vestirà i panni di naufraga martedì prossimo. La nona diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi sarà segnata perciò da un ritorno inaspettato. Valeria Marini metterà piede sull’Isola per la terza volta, quest’anno però in veste di guest star e non di ...

Eva Henger e Massimiliano Caroletti contro Alessia Marcuzzi : "Mi aspettavo le sue scuse" : Dopo l'ultima sfuriata a tema "canna-gate" di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, il marito della Henger, Massimiliano Caroletti, ha lanciato una non troppo velata frecciatina alla...

Isola dei Famosi 2018 / Eva Henger e il cannagate : la frecciatine di Caroletti alla Marcuzzi : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo la lite con Alessia Marcuzzi, arrivano le nuove rivelazioni di Eva Henger: "Mi aspettavo le scuse della conduttrice"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:13:00 GMT)

Eva Henger torna all’attacco dopo la lite con Alessia Marcuzzi : Alessia Marcuzzi attaccata da Eva Henger dopo il litigio dopo la lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger, è stata pubblicata sul settimanale DiPiù un’intervista rilasciata dall’ex naufraga prima che accadesse tutto ciò lunedì, ma sicuramente lascerà Alessia con l’amaro in bocca. “Chi mi ha ferito è Alessia Marcuzzi.” Ha esordito l’ex pornostar durante la sua intervista. Eva ha poi aggiunto che sicuramente ...

Isola dei famosi - Barbara D'Urso contro Alessia Marcuzzi : 'Eva Henger? Non vedo cosa...' : L' Isola dei famosi ormai è una spina nel fianco di Mediaset . Le polemiche tra la conduttrice Alessia Marcuzzi e l'ex concorrente Eva Henger , nato dallo 'scandalo' del canna-gate di Francesco Monte ...

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Eva Henger e il cannagate : "Alessia Marcuzzi mi ha ferita - non può dire certe cose" : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni: dopo la lite con Alessia Marcuzzi, arrivano le nuove rivelazioni di Eva Henger: "Mi aspettavo le scuse della conduttrice"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:36:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 / Eva Henger e il cannagate : "Mi hanno presa in giro - aspetto le scuse della Marcuzzi" : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni: dopo la lite con Alessia Marcuzzi, arrivano le nuove rivelazioni di Eva Henger: "Mi aspettavo le scuse della conduttrice"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 07:05:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : la conduttrice ha attaccato duramente Eva Henger Video : Un nuovo spazio dedicato al programma televisivo “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”, che continua a mettere alla prova i naufraghi, e soprattutto ad incollare davanti al teleschermo milioni di telespettatori. Per chi non lo sapesse, durante l'ottava puntata, la conduttrice #Alessia Marcuzzi ha avuto una discussione molto accesa con l’ex concorrente #eva Henger. Cos’è successo nella puntata del 12 marzo 2018? Se non avete avuto modo di guardare ...

Isola dei Famosi - Eva Henger choc : "Due naufraghi sposati hanno fatto sesso in Honduras" : Su leggo. it il nuovo scandalo all'Isola dei Famosi. Dopo il canna-gate, ecco un altro polverone, stavolta dal sapore hot. E a rivelarlo, sarebbe ancora Eva Henger. Francesco Monte e Paola Di...

Canna gate - Eva Henger delusa dalla Marcuzzi : "Quello che ha detto mi ha fatto male" : Leggo. Ancora scontri a tema Canna gate nell'ottava puntata dell'Isola dei Famosi, questa volta con protagoniste Alessia Marcuzzi ed Eva Henger. Nell'intervista a Paola Di Benedetto,...

Le rivelazioni di Eva Henger : 'Due naufraghi sposati hanno fatto sesso in Honduras' : Nuovo scandalo all'Isola dei Famosi. Dopo il canna-gate, ecco un altro polverone, stavolta dal sapore hot. E a rivelarlo, sarebbe ancora Eva Henger. Come riporta il sito ilGiornale , il settimanale ...

L'Isola dei Famosi 2018 : la conduttrice ha attaccato duramente Eva Henger : Un nuovo spazio dedicato al programma televisivo “L’Isola dei Famosi 2018”, che continua a mettere alla prova i naufraghi, e soprattutto ad incollare davanti al teleschermo milioni di telespettatori. Per chi non lo sapesse, durante l'ottava puntata, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha avuto una discussione molto accesa con l’ex concorrente Eva Henger. Cos’è successo nella puntata del 12 marzo 2018? Se non avete avuto modo di guardare ...

Barbara D’Urso infilza l’Alessia Marcuzzi furiosa : «Non ho capito cosa c’entrasse la figlia di Eva Henger con la storia dei moralismi» : Barbara D'Urso La sfuriata di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger nella puntata dell’Isola dei Famosi di ieri sta ancora facendo discutere. Dopo la replica dell’ex naufraga alla conduttrice del reality di Canale5, oggi anche Barbara D’Urso ha detto la sua sull’argomento. Lo ha fatto a Pomeriggio Cinque assestando una frecciatina alla bionda collega. Scontrandosi verbalmente con la Henger, Alessia Marcuzzi aveva ...

Lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger : interviene Barbara d’Urso : Cosa ne pensa Barbara d’Urso della Lite scoppiata all’Isola dei Famosi tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger Com’era prevedibile, le immagini della Lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger sono state mandate in replica a Pomeriggio 5. La padrona di casa Barbara d’Urso – che ha parlato a lungo negli scorsi mesi del canna-gate che […] L'articolo Lite tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger: interviene Barbara d’Urso ...