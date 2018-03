Euro Dollaro | cambio giudica siluramento di Tillerson | EUR USD resta imprevedibile nel

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 13/03/2018 - ore 15.40 : Senza slancio il cross-rate Euro contro Dollaro che si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/...

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 12/03/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha ...

Euro rischia quota $1 - 23 dopo Bce - dollaro al rialzo con report lavoro e summit Trump-Kim Jong-un : Euro poco mosso all'indomani della riunione della Bce e della conferenza stampa di Mario Draghi. Nei confronti del dollaro, la moneta unica testa $1,2309, al minimo in più di una settimana.

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 9/03/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha ...

Euro in calo sul dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : Le novità emerse nel meeting di politica monetaria della Banca Centrale Europea non scaldano l'Euro, che sta cedendo quasi mezzo punto percentuale sul dollaro a 1,2354 USD

Euro in calo sul dollaro. Per il mercato Draghi resta colomba : ...tassi in scia alla decisione della BCE di eliminare la frase relativa alla possibilità di potenziare il programma di acquisti in termini di durata e/o importo in caso di peggioramento dell'economia . ...

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 7/03/2018 - ore 15.40 : Seduta invariata per il cross-rate Euro contro Dollaro , mentre l' Euro contro la divisa nipponica scambia in leggero rialzo. Il cambio Euro/Dollaro USA ha iniziato a trattare a 1,2419, con una ...

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 5/03/2018 - ore 15.40 : Giornata cauta per il cross-rate Euro contro Dollaro , in perfetta sintonia con l'Andamento piatto dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha aperto a quota 1,2346, ...

Elezioni 2018 - pressione sui titoli di Stato. Euro in calo rispetto al dollaro : Aumenta la pressione sui titoli di Stato italiani dopo l’esito delle Elezioni. Il rendimento dei nostri Btp decennali sale ora poco sopra il 2% mentre lo spread con il bund tedesco di uguale durata si allarga a 140,7 punti base, in rialzo di quasi 10 punti. L’Euro scende sotto 1,23 dollari dopo il voto in Italia. La moneta Europea è scivolata fino a un minimo di 1,2269 dollari per poi assestarsi attorno a 1,2280 dollari. “Il risultato ...

Cambi : Euro tiene sul dollaro dopo elezioni Italia - in leggero calo a 1 - 23 : Milano, 5 mar. (AdnKronos) – Movimenti ridotti sul mercato dei Cambi per l’Euro dopo i primi risultati, non ancora definitivi, delle elezioni in Italia, che, al momento, provocheranno una temporanea ingovernabilità del Paese e decreterebbero la vittoria del Movimento 5 Stelle come primo partito. Intorno alle 7.30, la moneta unica è in leggero calo sul biglietto verde ma si mantiene sopra 1,23 dollari (-0,06%). L'articolo Cambi: ...

Andamento cambio Euro/Dollaro USA del 2/03/2018 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro mostra un moderato incremento, reggendo meglio alle pressioni ribassiste, che in parte condizionano l' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA ha ...

Andamento cambio Euro/Dollaro USA dell'1/03/2018 - ore 15.40 : Non si allontana dalla parità il cross-rate Euro contro Dollaro , mostrando un Andamento simile all' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha esordito a quota 1,2194, ...