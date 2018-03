Euro ancora debole nel primo pomeriggio

Milan verso Londra per l'Europa League. Ma nel cda i conti ancora non tornano : A riportarli al centro della cronaca è stato un lungo consiglio di amministrazione che si è tenuto ieri, nel quale il tema principale è stato il difficile rifinanziamento del debito del presidente ...

Per l'Atalanta l'ennesima gara decisiva Con la Juve per inseguire ancora l'Europa : Si torna nuovamente in campo per un Juventus-Atalanta che sembra una storia infinita: allo Stadium di Torino andrà in onda il 4 appuntamento tra le due formazioni in questa stagione, match tutti ...

Barbara Bouchet : 'Ho una pensione da 511 Euro al mese - devo ancora lavorare' : Una carriera longeva per passione, ma anche per necessità, quella di Barbara Bouchet : 'devo ancora lavorare, credo che lo farò per tutta la vita. Ho scoperto qualche anno fa che la mia pensione ...

Basket - Eurolega 2018 : l’Olimpia Milano vince ancora - Khimki sconfitto in trasferta : L’AX Armani Exchange Milano sembra aver preso le misure, anche in Europa. La formazione guidata da Simone Pianigiani ha ottenuto il secondo successo consecutivo dell’Eurolega 2017-2018, andando a vincere con un netto 86-77, maturato al termine di una partita molto altalenante. Il primo quarto è tutto targato Olimpia, che mette a referto la bellezza di 30 punti complessivi contro i 20 dei padroni di casa, in netta difficoltà. Il ...

Ancora Disponibile Kena Digital Limited Edition : 1000 Minuti - 50 SMS e 10 Giga a 5 Euro Al Mese : Fino al 12 Marzo puoi Ancora attivare la promozione Kena Digital Limited Edition: 1000 Minuti, 50 SMS e 10 GB di traffico dati in 3G a 5 € al Mese. Kena Mobile Digital Limited Edition conviene? Come attivarla? Cosa comprende? Attiva fino al 12 Marzo la promozione Kena Mobile Digital Limited Edition Kena Mobile: fino al 12 […]

Tottenham - Kane : 'La Juventus è ancora una delle migliori d'Europa' : TORINO - ' Probabilmente non eravamo i favoriti prima, ma dopo la prestazione dello Stadium le persone ci guardano in maniera diversa e dicono che dovremmo passare '. Harry Kane presenta così la ...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere una tassa sulle auto Europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

Maltempo - ancora vittime in Europa : due morti in Spagna per neve e gelo - altre vittime in Serbia e Slovenia : Due persone sono morte ieri in Spagna vittime dell’ondata di Maltempo che ha colpito il paese, soprattutto al Nord. Un operaio di 50 anni che stava mettendo in sicurezza una zona boschiva sulla quale si era abbattuta una forte nevicata e’ stato ucciso dalla caduta di un albero nel nord dell’Andalusia. Un altro uomo, di 65 anni, è morto a Galdakao, nel Paese Basco, per una caduta causata dal ghiaccio. Problemi di traffico sono ...

Draghi : crescita «robusta» nell’Eurozona - ma ci vuole ancora una politica monetaria accomodante : Secondo il presidente della Banca centrale europea l’inflazione è ancora lontana dagli obiettivi dell’istituto...

SuperEnalotto - ancora nessun 6 : il jackpot supera i 105 milioni di Euro. Tutti i numeri : Utlima estrazione del SuperEnalotto ancora senza una sestina vincente né un 5+1. Il jackpot del SuperEnalotto continua quindi a crescere e raggiunge quota 105,5 milioni di euro, ossia la quinta cifra più alta messa in...

La Corte Europea di giustizia ancora contro lavoratrici e lavoratori : si può licenziare una donna in stato di gravidanza. Dopo la recente ... : Giovedì 22 febbraio la Corte di giustizia europea - 47 membri e 11 avocati generali, per 4/5 maschi - ha sorprendentemente legittimato il licenziamento di una donna in gravidanza nell'ambito di una ...

Partita Ema ancora aperta ma l'Europa attacca Milano : Milano - La Partita sulla sede dell'Agenzia europea del farmaco non è chiusa: «Rimane la Partita costituzionale - spiega l'eurodeputato Giovanni La Via (Ap, gruppo Ppe), che ieri ha guidato la missione della Commissione Envi dell'Europarlamento ad Amsterdam -. Noi combatteremo fino alla fine questa battaglia. Rimangono una serie di perplessità: il Consiglio va avanti senza che ci sia stata una decisione finale congiunta ...

Dollaro in calo - l'Euro guadagna ancora terreno : Le minute degli ultimi incontri della Fed e della Bce in tema di politica monetaria hanno confermato un quadro relativamente stabile, con la banca centrale statunitense che ha ribadito l'intenzione ...