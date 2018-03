«Estremo centro» Perché i Cinque stelle sono la Democrazia Cristiana 2 0

Dubbi su cosa votare? Potrebbe aiutarvi il concetto di Estremo centro : di Dario Guijo-Hernandez * Il nostro tempo è segnato da crescenti turbolenze sociali e politiche e dal disorientamento dei cittadini. Per tanti cittadini il voto per i partiti progressisti è visto come la migliore opzione per risolvere i problemi di diseguaglianza economica, crisi ambientale e per assicurare i diritti sociali e civili di tutti. Ma dopo il voto arrivano le delusioni. Per capire perché, il filosofo del Québec Alain Deneault ha ...