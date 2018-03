Equitazione | i convocati dell’Italia per il CSI5* di Parigi | De Luca | Gaudiano e Zorzi in

Equitazione - Salto Ostacoli : i convocati dell’Italia per CSIO 5* di Abu Dhabi : Tutto pronto per il CSIO 5* di Abu Dhabi (UAE) di Salto Ostacoli , che sarà in scena dal 14 al 17 febbraio prossimi. La FISE ha scelto gli azzurri che saranno al via della manifestazione negli Emirati. Questi i convocati azzurri: l’agente Fiamme Oro Luca Coata (Crandessa); il caporal maggiore Simone Coata (Dardonge o Luce Luce); il carabiniere scelto Emanuele Gaudiano (Caspar 232); Luca Maria Moneta (Connery). Per quanto riguarda il ruolo di capo ...

Equitazione - i convocati dell’Italia per il CSI5* di Basilea : Gaudiano - Moneta e Zorzi per il colpaccio nella grande classica : Basilea è pronta per ospitare il prestigiosissimo CSI5* di salto a ostacoli e l’Italia non mancherà a uno degli appuntamenti più tradizionali per quanto riguarda l’Equitazione: nella località svizzera ci presenteremo con alcune delle nostre migliori carte con l’obiettivo di ottenere un risultato di prestigio in linea con le ottime prestazioni esibite nella passata stagione. Schiereremo Emanuele Gaudiano (che avrà a disposizione ...