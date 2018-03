ENRICO CIACCI | MORTO IL FRATELLO DI LITTLE TONY Un passato anche nel cinema italiano

E' morto ENRICO CIACCI - chitarrista e fratello di Little Tony : E' morto al Policlinico Gemelli di Roma Enrico Ciacci, chitarrista e compositore, fratello di Little Tony (scomparso nel maggio 2013). Aveva 75 anni. Fu lui a far conoscere...

È morto ENRICO CIACCI - il fratello chitarrista di Little Tony : È morto a Roma all'ospedale Gemelli all'età di 75 anni Enrico Ciacci, fratello di Little Tony, noto chitarrista e compositore. Lo riferisce all'ANSA Pasquale Mammaro, manager e producer di entrambi i fratelli.Fu proprio Enrico a far conoscere e amare il rock and roll a Tony. Lavorò anche alla stesura di alcuni successi come 'Quando vedrai la mia ragazza' e 'Il ragazzo con il ciuffo'. Oltre ad aver sempre accompagnato il ...

