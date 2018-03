' Emre Can | la Juventus è un errore | devi restare al Liverpool'

Calciomercato Juventus - ecco qual è il rischio per Emre Can : TORINO - La Juventus non allenta la marcatura su Emre Can , svicolato di lusso della prossima estate, e il progetto dei campioni d'Italia continua a intrigare il centrocampista del Liverpool . I ...

Juventus - Marotta : 'Emre Can? Non basteranno due giorni per chiudere l'affare' : Così il dirigente della Juventus Beppe Marotta ha parlato prima della sfida fra i bianconeri e l'Udinese in campionato ai microfoni di Premium Sport. ' Le parole di Pochettino sulla nostra influenza ...

Marotta : 'Pochettino - parole infondate. Emre Can? Ci sono anche altre squadre' : Beppe Marotta , amministratore delegato della Juventus , ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro l'Udinese: 'Quella di domenica scorsa è stata una giornata drammatica. Il calcio è spesso bistrattato, ma racchiude valori umani importanti. Nel dramma c'è stata grande ...

Juve - doppia concorrenza per Emre Can : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Juventus dovrà fronteggiare una ricca concorrenza per Emre Can. Real Madrid e Manchester City , infatti, stanno provando a sorpassare i bianconeri per l'acquisto a parametro zero del ...

Juventus - quel like di Emre Can dopo il Tottenham... : I bianconeri volano ai quarti esaltandosi proprio nel momento di maggior difficoltà. A fine gara ecco il possibile indizio di mercato: Emre Can clicca mi piace alla foto celebrativa di Khedira

Juventus - occhio al Real su Emre Can : occhio AL Real - Però, secondo la Gazzetta dello Sport , nelle ultime settimane il Real Madrid si è inserito su Emre Can. Il quale non è rimasto indifferente a questo corteggiamento. Per questo ...

Juve su Emre Can - ora i bianconeri hanno fretta di chiudere l'affare : 'Noi stiamo facendo e abbiamo fatto la nostra strada, sappiamo che esistono altri club concorrenti che sono sicuramente tra i migliori al mondo, rimane il fatto come dico sempre che il destino di un ...

Juve - ecco il problema per Emre Can : Secondo quanto riportato da Rai Sport il problema che sta bloccando l'affare Emre Can è legato alle commissioni altissime da dare all'agente.

Juve - due squadre provano a soffiarti Emre Can : Secondo Rai Sport , sono due le squadre che stanno provando a soffiare Emre Can alla Juventus. Si tratta di Real Madrid e Manchester City, entrambe intrigate dall'occasione a costo zero dal Liverpool.

Juventus - ecco perché Emre Can non ha ancora firmato : Secondo quanto rivela Rai Sport , la firma di Emre Can con la Juventus non è ancora arrivata a causa di alcuni dettagli economici: non c'è ancora l'accordo sulla cifra da versare al calciatore al momento della firma e sulla ...

Juventus - Marotta a carte scoperte : “Darmian? Giocatore interessante. Emre Can? Noi facciamo…” : Juventus, Marotta a carte scoperte: “Darmian? Giocatore interessante. Emre Can? Noi facciamo…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Marotta- Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni dei giornalisti in occasione della consegna del premio Sportivo Piemontese dell’Anno. DARMIAN ED Emre CAN OBIETTIVI CONCRETI Marotta ha rotto gli ...

Juve - incontro per Emre Can : Ecco perchè, come riporta la Gazzetta dello Sport , la dirigenza ha fissato un incontro per la prossima settimana in quel di Liverpool, dove parleranno con gli intermediari del giocatore.

JUVENTUS - MAROTTA SU Emre Can E HIGUAIN/ Tra il recupero del Pipita e il mercato : "Kane? Impossibile" : JUVENTUS, MAROTTA su EMRE Can e HIGUAIN: l'amministratore delegato bianconero ha sottolineato che servirà prudenza per il ritorno del Pipita, mentre c'è la fila per il tedesco del Liverpool.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:07:00 GMT)

Incredibile ma vero : Juventus - si complica Emre Can! : Emre Can è ormai da mesi dato come il primo acquisto della prossima stagione della Juventus. Il contratto del calciatore tedesco con il Liverpool scade a giugno ed il club bianconero sarebbe ad un passo dall’accordo per portarlo a Torino a parametro zero. Vicini all’accordo sì, ma la firma non arriva. Il calciatore glissa, rinvia, temporeggia e la Juventus, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, si starebbe ...