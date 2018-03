Emma Watson | il nuovo amore viene dal set di Glee

Emma Watson avrebbe un nuovo fidanzato e lo hai visto in “Glee” : Emma Watson non sarebbe più single, secondo i gossip che arrivano da oltreoceano. Il nome dell’attrice è stato accostato a quello di Chord Overstreet, che ha recitato nei panni di Sam Evans in “Glee“. Da cosa nascono i rumors? Emma Watson and Chord Overstreet in LA [February 07, 2018]https://t.co/rO46atubfl pic.twitter.com/FcI0ORVFfi — Emma Watson Updates (@EmWatsonUpdates) 9 febbraio 2018 I due sono stati visti insieme a ...

Emma Watson rimedia all’errore : «Cercasi correttore di bozze per tatuaggi (finti)» : Emma Watson cerca un correttore di bozze per un lavoro decisamente insolito. L’attrice de La bella e la bestia, 27 anni, ha scelto di puntare sull’ironia per rimediare a un piccolo errore. Dopo essersi presentata sul red carpet del party post Oscar organizzato da Vanity Fair Usa con un vistoso tatuaggio sul braccio destro, a sostegno del movimento Time’s Up, nato lo scorso gennaio a Hollywood, sulla scia del caso Weinstein, a ...

Emma Watson : l’attrice dice la sua sull’errore nel tatuaggio sfoggiato agli Oscar : Sul tappeto rosso di un after party degli Oscar 2018, Emma Watson ha trovato un modo originale per sostenere Time’s Up. L’attrice ha infatti sfoggiato un tatuaggio con il nome del movimento, fondato da diverse star di Hollywood contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Embed from Getty Images L’hai notato? Il tattoo recita “Times Up”, manca quindi l’apostrofo. Quello che forse ti sembra un errore da ...

Emma Watson - tatuaggio in favore del movimento Time's Up : ma la scritta è sbagliata : Emma Watson ha lasciato molti fan perplessi esibendo il suo nuovo tatuaggio in favore del movimento Time's Up al party organizzato da Vanity Fair dopo la cerimonia degli Oscar : il tatuaggio è ...

Oscar : Emma Watson ha un tatuaggio sgrammaticato : Emma Watson cattura l'attenzione dei social network durante la notte degli Oscar . Niente statuette per l'attrice, che però ha sfoggiato al party finale un nuovo tatuaggio sul braccio destro. Il ...

Oscar - Emma Watson perde l’apostrofo : Tra le celebrity più attese al party degli Oscar di Vanity Fair, Emma Watson si è presentata in abito lungo in velluto nero senza maniche, una maxi-collana dorata con strass e, sul braccio destro un tatuaggio, ben visibile, con la scritta «Times Up». Un piccolo gesto per ribadire ancora una volta il suo sostegno al movimento contro la violenza femminile nato a Hollywood in seguito al caso Weinstein. Ma la lodevole rimostranza è costata ...

Emma Watson : ha sostenuto Time’s Up agli Oscar 2018 nel modo più originale : Emma Watson ha dimostrato tutto il suo sostegno al movimento Time’s Up in un modo super originale! L’attrice ha sfilato sul red carpet dell’after party organizzato da Vanity Fair, sfoggiando un tatuaggio sul braccio, con la scritta in corsivo “Time’s Up” (anche se senza apostrofo). Embed from Getty Images Stupenda in un abito lungo nero, con una collana multistrato da principessa, Emma si è assicurata che i ...

Emma Watson dedica un tatuaggio alle donne vittime di molestie (ma commette un errore) : Nella guerra agli abusi e alle molestie sulle donne, Emma Watson è da sempre in prima linea e ora ribadisce anche simbolicamente il suo impegno a sostegno del movimento Time's Up, nato in America in seguito alle denunce contro il produttore Harvey Weinstein.L'attrice, infatti, si è presentata alla cerimonia di premiazione degli Oscar 2018 sfoggiando sul braccio il tatuaggio della scritta "Time's Up". Peccato che il bel simbolo ...

Jennifer Lawrence ha superato la paura di volare grazie a Emma Watson : La scorsa estate, l’aereo su cui viaggiava Jennifer Lawrence era stato costretto a un atterraggio di emergenza. After nearly a decade in the spotlight, Vanity Fair cover star Jennifer Lawrence looks to the next phase in her career—and life. V.F.’s @KristaSmith profiles the actress in the March 2018 cover story at the link in bio. Photograph by @inezandvinoodh. A post shared by Vanity Fair (@vanityfair) on Feb 26, 2018 at 7:03pm ...

Emma Watson dona un milione di sterline per le donne vittime di molestie sul luogo di lavoro : ...per fatti avvenuti negli ultimi mesi Leggi Tutto » Le attrici italiane unite in una lettera contro le molestie ma Asia Argento non ci sta Maria Rita Graziani 2 febbraio 2018 124 donne del mondo del ...

Emma Watson dona 1 milione alle vittime di molestie sessuali : Emma Watson si schiera a fianco delle vittime di moleste sessuali, non solo nel mondo dello spettacolo. L'attrice ha infatti donato in questi giorni 1 milione di sterline - poco meno di 1.130.000 euro - all'Uk Justice and Equality Fund. Si tratta di un'organizzazione nata per mettere fine alla cultura dell'impunità sulle molestie e le violenze sessuali. All'iniziativa hanno aderito, con donazioni che vanno dalle 500 alle ...

Emma Watson dona un milione di sterline alle vittime di abusi sessuali - Best Movie : « Nel lontano passato, vivevamo in un mondo in cui le molestie sessuali erano uno scherzo scomodo; una parte imbarazzante inevitabile e di essere una ragazza o una donna» . Le donne che stanno ...

Emma Watson dona un milione di sterline per le donne vittime di abusi sul lavoro - People - Spettacoli : L'attrice e attivista Emma Watson ha donato un milione di sterline , circa 1,13 milioni di euro, per dare il via a un nuovo fondo britannico con cui sostenere le donne che subiscono abusi e molestie ...

Emma Watson dona 1 milione di euro al fondo per le vittime degli abusi : L'attrice e attivista britannica Emma Watson ha donato un milione di sterline per aiutare le vittime degli abusi sessuali. Si tratta di una delle donazioni più importanti per il nuovo UK Justice and Equality Fund e arriva insieme a una lettera aperta firmata da 200 star del Regno Unito e dell'Irlanda per porre fine alle molestie contro le donne sul posto di lavoro. A sottoscrivere il documento pubblicato dall'Observer, oltre all'attrice ...