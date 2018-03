Emma Marrone a RadioItaliaLive | «Il mio sogno? Un duetto con Vasco»

Verissimo - Silvia Toffanin parla di Emma Marrone e mette in imbarazzo De Martino Video : Momenti di imbarazzo nel corso della trasmissione Verissimo. Al termine dell’intervista ad #Emma Marrone #Silvia Toffanin si è collegata con l’Honduras per parlare con Stefano De Martino [Video] sulle ultime de L’Isola dei Famosi. Prima di discutere sui recenti sviluppi del reality show la conduttrice ha riferito al ballerino che era appena andata via l’ex fidanzata ai tempi di Amici. Il napoletano è rimasto in silenzio per una decina di secondi ...

“Stefano - hai sentito?”. Toffanin e De Martino - imbarazzo totale in studio. Dopo l’intervista a Emma Marrone - la conduttrice se ne esce con una frase ‘scabrosa’ : pubblico in delirio : Pronta a farsi amare, attenta a volersi più bene e dedita alla carriera. Emma Marrone emerge dall’intervista di Silvia Toffanin durante la puntata di Verissimo in onda sabato 10 marzo alle 16,10 su Canale 5. La cantante salentina ha raccontato il percorso interiore fatto in due anni di assenza dalle scene musicali. “Ho imparato a volermi più bene, ad accettarmi di più”. Tornata da poco con un album (“Essere ...

Stefano De Martino tra Elodie ed Emma/ Le foto con la Di Patrizi e le parole sulla Marrone : Stefano De Martino tra Elodie ed Emma: il ballerino posa con la Di Patrizi per un marchio d'abbigliamento e parla della Marrone ai microfoni di Verissimo.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Verissimo - Silvia Toffanin parla di Emma Marrone e mette in imbarazzo De Martino : Momenti di imbarazzo nel corso della trasmissione Verissimo. Al termine dell’intervista ad Emma Marrone Silvia Toffanin si è collegata con l’Honduras per parlare con Stefano De Martino sulle ultime de L’Isola dei Famosi. Prima di discutere sui recenti sviluppi del reality show la conduttrice ha riferito al ballerino che era appena andata via l’ex fidanzata ai tempi di Amici. Il napoletano è rimasto in silenzio per una decina di secondi prima di ...

Emma Marrone e Beatrice Naso/ A Verissimo la cantante ricorda con commozione “la bambina di pietra” : Emma Marrone e Beatrice Naso, il ricordo a Verissimo. La cantante con commozione parla della “bambina di pietra”. Le ultime notizie sul rapporto tra l'artista salentina e la piccola(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:18:00 GMT)

Video di Emma Marrone a Verissimo - la rinascita tra l’insicurezza e l’eterno amore per la musica : “È la mia missione di vita” : Emma Marrone a Verissimo ospite della nuova puntata del talk show di Silvia Toffanin. La cantante ha presentato il nuovo album Essere Qui, pubblicato il 26 gennaio e già certificato disco d'oro. Dopo una pausa di due anni, Emma è tornata sul mercato discografico con l'album Essere Qui, un viaggio introspettivo iniziato con il singolo di successo L'isola. Durante la puntata di Verissimo di sabato 10 marzo, Emma ha raccontato il suo percorso ...

Emma Marrone/ “Voglio essere felice - essere me stessa e non come mi vogliono gli altri” (Verissimo) : Emma Marrone arriva nel salotto di Verissimo fresca di disco d’oro del suo ultimo album essere qui. Un disco che l’ha costretta a guardarsi dentro e a trasformarsi.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:37:00 GMT)

Emma Marrone svela l’amore : sarò pronta a riceverlo! : Emma Marrone, raggiante più che mai, ha concesso un’intervista a Verissimo il famoso rotocalco Mediaset condotto da Silvia Toffanin. Ecco che la cantante salentina apre il suo cuore confessando dettagli inediti sulla sua carriera professionale ed amorosa. Scoprite che cosa ha raccontato. Emma Marrone ospite nel programma Verissimo, ha raccontato davanti a Silvia Toffanin di aver intrapreso un percorso interiore durante i due anni di ...

Emma MARRONE/ “Ho imparato a volermi più bene - ad accettarmi di più” (Verissimo) : EMMA MARRONE arriva nel salotto di Verissimo fresca di disco d’oro del suo ultimo album Essere qui. Un disco che l’ha costretta a guardarsi dentro e a trasformarsi.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 07:49:00 GMT)

Verissimo - anticipazioni 10 marzo : gli amori di Cristina Chiabotto ed Emma Marrone : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand Verissimo 10 marzo con Silvia Toffanin: ospiti e anticipazioni In esclusiva tv,...

Verissimo/ Ospiti e anticipazioni 10 marzo : Emma Marrone - Cristina Chiabotto e Miriam Leone : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 10 marzo: nel salotto di Silvia Toffanin ci saranno Emma Marrone, Cristina Chiabotto, Miriam Leone, Fabio De Luigi, Dario Ballantini e Alda D'Eusanio.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 05:24:00 GMT)

Emma Marrone e Cristina Chiabotto/ Verissimo ospiti - la modella : “Amore finito con Fabio Fulco” : Emma Marrone sarà direttore artistico della squadra Bianca ad Amici 17? La cantante a Verissimo nega il suo ritorno e svela che questo sarà un anno completamente dedicato alla musica(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 20:03:00 GMT)

Emma Marrone : "Ho imparato a volermi più bene - ora sono pronta per l'amore" : Domani ospite a Verissimo ci sarà Emma Marrone. La cantante, intervistata da Silvia Toffanin, ha raccontato il suo percorso professionale e di vita degli ultimi anni. Tornata da poco con un...

Emma Marrone COACH AD AMICI 17?/ Verissimo - no al serale - si all'amore : “Ora sono pronta a farmi amare” : EMMA MARRONE sarà direttore artistico della squadra Bianca ad AMICI 17? La cantante a Verissimo nega il suo ritorno e svela che questo sarà un anno completamente dedicato alla musica(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 19:02:00 GMT)