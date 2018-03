ilfattoquotidiano

: Elisa Isoardi, parla la compagna di Salvini: “Per amore starò nell’ombra. Non è facile per le donne di uomini poten… - Cascavel47 : Elisa Isoardi, parla la compagna di Salvini: “Per amore starò nell’ombra. Non è facile per le donne di uomini poten… - Katy_Janeway : RT @Libero_official: Elisa Isoardi, le prime parole dopo il voto. Parole pesantissime: su di lei e su Salvini - Katy_Janeway : RT @Libero_official: Vota il sondaggio -

(Di mercoledì 14 marzo 2018) “Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando“., conduttrice televisiva e fidanzata di Matteo, racconta al settimanale Oggi il suo rapporto con il leader della Lega e come abbia scelto di farsi da parte per non togliere visibilità al compagno.anche delle difficoltà legate al suo ruolo, trovandosi a gestire in questi due anni di relazione la crescente popolarità del compagno: “Non è detto che il potere aiuti. A volte le donne di uomini influenti sono meno privilegiate di quel che si pensi. Devono dimostrare più di altri. Devono scrollarsi di dosso l’etichetta del ...