Elisa Isoardi dopo l' election day | Orgogliosa di Matteo | ma resto nell' ombra

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Orgogliosa del suo successo. Per amore suo starò nell'ombra. Una donna deve fare così" : "Sono Orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore". Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, commenta i risultati elettorali che hanno premiato il suo compagno Matteo Salvini e parla di come ha intenzione di gestire il loro rapporto, lasciando che i riflettori restino puntati sul leader della Lega."Una ...

Gabriella Germani fa la parodia di Elisa Isoardi : 'Ora chiamatemi 'first Lega'' : "chiamatemi pure first Lega. Mi sento la Melania Trump italiana. Siamo contenti, in fibrillazione, anche perché Matteo dovrà incontrare Mattarella e non sa che felpa mettere": Gabriella Germani lancia ...

Fiorello “contro” Elisa Isoardi/ Elezioni 2018 - “Ognuno ha tirato fuori il peggio dell'altro" : Fiorello, Elezioni politiche 2018: lo showman siciliano ha commentato i risultati dell'ultima tornata elettorale durante la puntata de Il Rosario della sera.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 14:30:00 GMT)

Fiorello : “E ora come faccio col mio show in Rai? Amici del M5S e della Lega - mi toccherà trattare con Elisa Isoardi?” : Con il suo “su le mani” Fiorello sul palco del Festival di Sanremo, già un mese prima del voto, aveva fatto un intention poll non indifferente. “Orfeo, direttore generale, se dico su le mani fallo. Occhio che il 4 marzo arriva. Sai come siete voi vertici… Se vince il toyboy di Orietta Berti si va a casa poi”, aveva avvertito lo showman. “Lo prendo come un augurio“, aveva replicato Luigi Di Mario con una ...

Matteo Salvini "sgarbo" a Elisa Isoardi/ Nessun ringraziamento nel discorso elettorale : privacy o crisi? : Matteo Salvini snobba Elisa Isoardi nel suo discorso di ringraziamenti e piazza il suo discorso proprio mentre va in onda Buono a Sapersi: privacy o crisi per i due?(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 14:43:00 GMT)

Che first lady potrebbe essere Elisa Isoardi? Storia di un amore con Matteo Salvini : Il giorno dopo Matteo Salvini lo ripete, forte di quei punti percentuali che lo separano dai suoi alleati: «Ho diritto e dovere di governare con il centrodestra». Perché se è vero che i risultati elettorali del 4 marzo non prevedevano la scelta di un premier, è pur vero che rispetto a un paio di giorni fa il leader della Lega possa sentire Palazzo Chigi più vicino. E qualora dovesse andare proprio così, al suo fianco ci sarà Elisa ...

Elisa Isoardi su Rai 1 alla Scoperta del Baccalà Teramano : Teramo - Giovedì 1 marzo a “Buono a Sapersi”, alle 11.05 su RAI UNO, con Elisa Isoardi si parlerà di MERLUZZO, ricco di omega 3 e utile contro la cardiopatia ischemica. DAVIDE VALSECCHI, esperto ittico, mostrerà la differenza tra merluzzo, nasello, pangasio e il “carbonaro”, spiegando come distinguere quello fresco da quello che non lo è. MYRTA MAZZA, nutrizionista e farmacista, illustrerà i benefici del merluzzo e ...

ANTONELLA CLERICI VIA DALLA RAI?/ Lascia La prova del cuoco : le parole di Elisa Isoardi : ANTONELLA CLERICI via DALLA RAI? Domenica In può convincerla a restare: gli scenari possibili sul futuro dell'amatissima conduttrice. Il contratto è in scadenza e ha nuove ambizioni...(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 21:40:00 GMT)

Elisa Isoardi - la bomba sulla fidanzata di Salvini : dopo Sanremo - il clamoroso siluro dalla Rai : L'indiscrezione su Elisa Isoardi è di quelle clamorose. A pochi giorni dalla sua trionfale apparizione nel pubblico dell'Ariston per il Festival di Sanremo , con abito sexy che ha fatto girare la ...

Elisa Isoardi molla Matteo Salvini : è tutta solo per il cagnolino Zen ESCLUSIVO : In queste foto esclusive, il cagnolino sembra spassarsela un mondo, scarrozzato dalla sua padroncina a bordo di un carrello ad hoc per lui, tra banconi di frutta e verdura e banchi frigo. Elisa ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini a Sanremo 2018/ Foto : lei vola in montagna - lui a Novara per un comizio : Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno assistito alla quarta serata del Festival di Sanremo 2018 seduti in platea. Il motivo? Godersi solo una bella serata all'insegna della musica.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 19:56:00 GMT)

