Elio Lannutti condannato per diffamazione di Bankitalia | “Farò appello Orgoglioso di

(Di mercoledì 14 marzo 2018) Dovrà pagare ventimila euro alla Banca d’Italia. Il motivo? Ha utilizzato “espressioni colorite e d’impatto” per commentare l’attribuzione di carte di credito ai dirigenti di via Nazionale. Lo ha deciso il tribunale di Terni condannando per, neo senatore del Movimento 5 stelle e per anni alla guida dell’associazione dei consumatori Adusbef. Il diretto interessato ha annunciato che farà “ricorso ine poi in cassazione, come è già accaduto in passato, venendo totalmente scagionato”. Il giudice monocratico, in primo grado, ha ritenuto esista una lesione dell’immagine e del buon nome della Banca d’Italia, che era difesa dall’avvocato Claudio Consolo che con i M5s si è candidato all’uninominale al Senato venendo battuto da Emma Bonino. La presuntaè avvenuta attraverso alcuni post pubblicati dasu ...