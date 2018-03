Elezioni - Vittorio Sgarbi su 'M5S' : 'il reddito di cittadinanza è la bufala!' : Lo scorso 4 marzo, sono avvenute le attese votazioni per le Elezioni politiche 2018, che hanno visto l'affermazione del 'Movimento 5 Stelle' come primo partito politico; ecco cosa ha dichiarato a freddo, l'esperto e critico d'arte e cultura, Vittorio Sgarbi , circa la promessa relativa al ' reddito di cittadinanza ', fatta in campagna elettorale. Vittorio vs 'M5S' : 'I meridionali sono stati ingannati': ecco cosa ha dichiarato il critico d'arte ...

VITTORIO SGARBI VS LE IENE/ Video - rissa con Onnis e Corti : dalle Elezioni a Tempo di libri - è sempre ‘show’ : VITTORIO SGARBI , rissa e calci con Le IENE : Video scontro con Onnis e Corti a Tempo di libri : “Non rompermi il c...”. Dopo le Elezioni , nuova sfuriata su un conto non pagato ad Acerra(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 20:50:00 GMT)

Elezioni 2018 - Luigi Di Maio batte Vittorio Sgarbi con il 63 - 4% dei voti. Lui : “Questa è terra di disperati” : Luigi Di Maio batte Vittorio Sgarbi con il 63,4 per cento delle preferenze nel collegio Camera di Acerra. Tra le sfide dirette più significative nei collegi uninominali c’è quella tra il leader M5s e Sgarbi che si ferma al 20.3 per cento. Non arriva al 12 per cento il candidato dem Antonio Falcone. Il primo commento di Sgarbi, intervistato da Porta a porta è stata: “Questo non è un collegio. E’ un territorio di disperati che ...