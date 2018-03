Elezioni | Scanzi | “Ritorno al voto? M5s e Lega non hanno niente da perdere A rischiare

Elezioni - Scanzi : “Governo M5s-Pd? Lo trovo improbabile. Se Mattarella ci riesce - è il più grande fenomeno della politica” : “Io prendo atto che la base del Pd non detesti un accordo programmatico col M5S, ma vi immaginate i Romano, i Migliore, le Morani, gli Orfini che improvvisamente vanno d’accordo col M5S, quando fino al giorno prima si sono metaforicamente accoltellati?”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, esprime perplessità su un’alleanza tra i 5 Stelle e il Pd, sottolineando: “Mi sembra una casistica veramente molto ...

Elezioni - Scanzi : “Renzusconi? Temo che non sia finito. Uno in salsa salviniana non è da escludere del tutto” : “Renzusconi? Temo che non sia affatto morto e sepolto. Secondo me, un Renzusconi in salsa salviniana non è da escludere del tutto”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, risponde a una domanda della conduttrice Lilli Gruber circa i prossimi scenari post-Elezioni, citando il suo libro e spettacolo. E spiega i motivi: “Renzi non è finito, Berlusconi è bravo ad accalappiare consensi. E al centrodestra ...

Elezioni - Scanzi : “Di Maio? Capo più credibile che ha il M5s. Non significa che abbiamo un nuovo Adenauer o Churchill” : “M5s pronto per andare al governo? Non lo so, forse non lo sanno neanche Luigi Di Maio e il Movimento stesso”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “Beppe Grillo? Non so se si sia disamorato del M5s, ma credo che non veda l’ora di tornare a fare l’artista, il che non significa staccarsi dal Movimento. Luigi Di Maio leader? Forse neppure ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Con governo Berlusconi e Lega avete fatto la più grande sanatoria di clandestini” : Confronto sul tema immigrazione a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Credo che lei faccia parte della stessa coalizione di Berlusconi e di Salvini” – esordisce Scanzi – “E allora, visto che lei giustamente parla di responsabilità delle istituzioni anche per il centrosinistra, le vorrei ricordare quello che lei già sa benissimo. Lei sostiene di avere ...

Elezioni - Scanzi vs Meloni : “Senza Berlusconi non andate da soli neanche in bagno”. “Senza di lui non sapreste di cosa parlare” : Polemica vivace a Dimartedì (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Casus belli: l’alleanza tra Berlusconi e la candidata alla presidenza del Consiglio. “Io non ricomincio da Berlusconi, ma da Giorgia Meloni” – precisa la presidente di FdI, rispondendo al conduttore Giovanni Floris – “Siete voi giornalisti a dire che il centrodestra ricomincia da Berlusconi. Io sono ...

Elezioni - Scanzi vs Mulè : “Fi? Record di impresentabili”. “M5s non ha indagati perché sono assoluti nullafacenti” : Botta e risposta a Otto e Mezzo (La7) tra Andrea Scanzi, firma de Il Fatto Quotidiano, e Giorgio Mulè, ex direttore di Panorama e candidato alla Camera per Forza Italia. Il dibattito è incentrato sul Record di candidati impresentabili presentati dal partito di Berlusconi. Scanzi non esprime alcun stupore: “Non ho mai pensato al centrodestra berlusconiano come il partito o la coalizione della questione morale al primo posto. Lo dico con ironia ...

Elezioni - Scanzi vs Cerno : “Un anno fa parlavi di Giglio Nero su Renzi e oggi ti candidi col Pd?” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, e Tommaso Cerno, condirettore uscente di Repubblica e candidato Pd al Senato (in Friuli Venezia Giulia al proporzionale e a Milano nell’uninominale). Scanzi snocciola alcuni punti del curriculum di Cerno, in contraddizione con la decisione di candidarsi con Renzi: “E’ vero che solo gli stupidi non cambiano idea, ma se io guardo il tuo percorso ...

Elezioni - Scanzi vs Rotta (Pd) : “Candidare Boschi a Bolzano è serietà?”. Bagarre tra la deputata e Fratoianni (LeU) : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra la deputata del Pd, Alessia Rotta, e il parlamentare di Liberi e Uguali, Nicola Fratoianni, a seguito di un intervento del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, sulla candidatura dell’ex ministro Maria Elena Boschi a Bolzano. Scanzi esordisce, ricordando: “Arezzo è una strana sentinella. Nel 2014 era la città più renziana d’Italia, l’anno successivo i renziani, che ...

Elezioni - Scanzi : “Mi è stato chiesto di candidarmi nel M5s e in Liberi e Uguali - ma ho deciso di no” : “Mi è stato chiesto, in modo diretto o indiretto, di candidarmi nel M5s e in Liberi e Uguali. Ho deciso di no, perché sarei un pessimo politico e mi diverto da morire a fare quello che faccio. E poi, a livello caratteriale, sono uno che litiga benissimo con se stesso, figuriamoci se io potessi sopportare le regole dall’alto”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, che aggiunge: “In ...