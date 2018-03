Elezioni | Salvini | “Presidenti Camera e Senato sono imminenti Non ci saranno scelte

Elezioni : Salvini - subito sì a nuova legge voto se snella e con premio maggioranza : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Se ci fosse la certezza che in quindici giorni si approva la nuova legge elettorale con un premio di maggioranza e un governo stabile per la coalizione che vince l’approverei domani mattina”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associaizone stampa estera.“Conoscendo i tempi e i ritmi della politica italiana, l’ultima cosa che voglio ...

Elezioni : Salvini - speriamo di non tornare a voto domani : Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Ci auguriamo che gli italiani non debbano a tornare a votare domani mattina, perchè altrimenti si stancano. Abbiamo avuto un mandato, speriamo di portarlo a termine”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un incontro con l’Associazione stampa estera. L'articolo Elezioni: Salvini, speriamo di non tornare a voto domani sembra essere il primo su CalcioWeb.

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

Elezioni - Travaglio : “Berlusconi? Il Caimano è sott’acqua per ora. I suoi giornali stanno iniziando a bastonare Salvini” : “Berlusconi ha preso meno di Salvini, ma ha ottenuto pur sempre il 13%, che in un Parlamento così balcanizzato e polverizzato può sempre tornare utile per fare la ruota di scorta di qualche governo. E sappiamo che l’appoggio di Berlusconi ai governi non è mai gratis”. Così a Tagadà (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, si pronuncia su Silvio Berlusconi, a cui ha dedicato il suo ultimo libro, ‘B. come ...

Matteo Salvini difende la sua claque al Parlamento Europeo e attacca i giornalisti : "Se non vi sono piaciute le Elezioni - andatevene" : Accolto nella sala stampa del Parlamento Europeo dall'applauso di alcuni sostenitori, tra cui europarlamentari del gruppo di estrema destra Enf, Salvini risponde polemicamente ai rimbrotti dei giornalisti presenti che protestano per la violazione delle regole che impediscono di applaudire (per evitare di trasformare le conferenze stampa in comizi): "Se a qualcuno non piace il risultato elettorale può andarsene, vedo che a sinistra ...

Ernesto Galli della Loggia a Libero : 'Prevedo le Elezioni anticipate e questa volta vincerà Salvini' : Qual è la sintesi politica del voto? 'Siamo entrati nella Terza Repubblica, abbiamo uno scenario che non ha nulla in comune con i precedenti. È una rottura ancora più forte di quella avvenuta nel '94,...

Elezioni - Salvini (Lega) : “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo” : “Non andremo mai al governo se non potremo realizzare quello che ci siamo proposti di fare. I numeri che ci interessano sono quelli degli italiani che ci hanno dato fiducia. Appello al PD di Berlusconi? Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al governo”. Così Matteo Salvini a margine della riunione federale della Lega. L'articolo Elezioni, Salvini (Lega): “Gli italiani non ci hanno votato per riportare Renzi al ...

Salvini riunisce vertice Lega sul dopo Elezioni - con Bossi-Maroni : Milano, 12 mar. , askanews, E' in corso nella sede di via Bellerio a Milano la riunione del Consiglio federale della Lega convocata da Matteo Salvini per una prima analisi del successo alle elezioni ...

Elezioni - Salvini : “Presidenza Camera e Senato? No - voglio il Governo. Lavoriamo a Def - Flat tax e cancellazione Fornero” : “Presidenza Camera e Senato sono sicuramente importanti ma mi interessa trovare maggioranza di Governo che duri non 5 mesi ma 5 anni”, così Matteo Salvini intervistato questa mattina alla Scuola di formazione politica della Lega. “Appoggio da parte del PD? Si parte dal centro-destra. Presidenza Senato? No, voglio il Governo. DEF? Ci stiamo lavorando noi: entro pochi giorni sarà pronta la proposta da presentare a tutti, con ...

Elezioni - Salvini : “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” : “Al primo Consiglio dei ministri, se ne avremo l’occasione, punteremo a cancellare le sette accise sulle benzina perché, pare, che la guerra con l’Etiopia sia finita”. Così Matteo Salvini intervenendo alla scuola di politica della Lega a Milano. L'articolo Elezioni, Salvini: “Al primo Consiglio dei ministri cancelleremo l’accise sulla benzina” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Elezioni - Salvini : 'Prima il governo - poi faremo il congresso' : 'Sono contento che siano stati smentiti quei gufi da salotto che dicevano che la scelta nazionale della Lega ci avrebbe penalizzato al Nord - ha detto Salvini a margine della scuola politica del ...